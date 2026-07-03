В Германии завершилось расследование подрыва "Северного потока": прокуратура обвиняет украинца

Федеральная прокуратура Германии при Федеральном суде официально предъявила обвинение гражданину Украины по делу о подрыве газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Поскольку речь идет о якобы "военном преступлении", обвинение и все дело прокуратура передала в сенат по вопросам государственной безопасности Ганзейского высшего регионального суда в Гамбурге.

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Прокуратура назвала обвиняемого "Сергеем К., офицером украинской армии в 2022 году". Очевидно, речь идет о Сергее Кузнецове, хотя всего немецкие следователи подозревают в подрыве российских газопроводов семерых украинцев.

Военное преступление

По версии прокуратуры, "Сергей К. подозревается в соучастии в военном преступлении", а именно "в нападении на гражданские объекты", в "организации взрыва" и "нарушении работы предприятий, обеспечивающих общественные нужды".

Обвиняемый указан как офицер украинской армии в 2022 году. Следствие утверждает, что после начала полномасштабной войны России против Украины он и другие военнослужащие "по поручению государственных структур в Украине" разработали план уничтожения обоих российских газопроводов в Балтийском море.

"Целью было навсегда прекратить поставки газа по этим трубопроводам и помешать России использовать доходы от продажи природного газа для финансирования своих военных усилий", – признали прокуроры.

Как это было

Прокуратура считает, что для проведения операции была создана группа из нескольких профессиональных водолазов, шкипера и специалиста по взрывчатым веществам, а Сергей Кузнецов якобы руководил этой группой.

4 сентября 2022 года он въехал в Германию через Польшу "по поддельному украинскому паспорту". Затем участники группы вышли в море на яхте, которую через посредников арендовали у немецкой компании.

Согласно обвинительному заключению, на яхте группа перевезла "крупную партию взрывчатки, пригодной для военного применения".

К 22 сентября 2022 года группа, как утверждает прокуратура, установила на трубопроводах на дне моря несколько зарядов с таймерами. Взрывы произошли 26 сентября и "нанесли газопроводам серьезные повреждения".

Что предшествовало

Героя задержали в прошлом году в Италии – по ордеру, выданному немецким судом.

Находясь под стражей в Италии и в ожидании решения о его экстрадиции в Германию, Сергей Кузнецов даже объявил голодовку. В ситуацию был вынужден вмешаться украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец – он обратился к своему итальянскому коллеге Марино Фарделли по поводу украинского воина.

49-летнего Сергея Кузнецова экстрадировали в Германию лишь в конце ноября прошлого года.

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