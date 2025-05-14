В Германии задержали трех украинцев по подозрению в диверсиях в пользу России – Spiegel

В Германии задержали трех граждан Украины, которых подозревают в шпионаже и подготовке диверсий по указанию российских спецслужб. Федеральная прокуратура считает, что мужчины должны были выполнять задания Москвы, направленные на дестабилизацию ситуации в Европе.

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По информации Spiegel, речь идет об "агентах" Владиславе Т., Данииле Б. и Евгении Б., которые якобы согласились участвовать в поджогах, взрывах и других формах саботажа. Двое из них уже арестованы, третий — задержан на днях, но ордера на его арест пока нет.

"По словам источников в службах безопасности, эти действия якобы были спланированы от имени российских властей", – пишет издание.

По версии следствия, украинцы тестировали возможность доставки подозрительных посылок с GPS-трекерами. Евгений Б. приобрел устройства для слежения в Швейцарии, передал их Даниилу Б. в Констанц, а тот переправил их в Кельн, откуда Владислав Т. отправил пакеты в Украину якобы для проверки логистических маршрутов.

По мнению немецких правоохранителей, эти действия могли быть частью более широкой операции по подготовке терактов на территории ЕС. Однако производство еще находится на начальном этапе, поэтому официальные обвинения относительно взрывных устройств пока не выдвинуты.

"Недавно мы разоблачили поразительно безжалостную кампанию российского саботажа", — заявил в декабре в Париже руководитель британской службы внешней разведки MI6. Россия хочет "посеять хаос в Европе", заявил другой руководитель европейской разведки.

Москва, вероятно, стоит, по меньшей мере, за двумя нападениями в Германии в прошлом году, которые были совершены с минимальными последствиями, но в такой форме были неизвестны. Федеральная прокуратура также расследует серию случаев, связанных с поджогами посылок в 2023 году. Один из таких инцидентов произошел в июле на территории аэропорта Лейпцига, где в грузовом контейнере DHL вспыхнул пожар, вероятно, из-за посылки со взрывным механизмом, адресованной в Лондон.

Еще один подобный случай зафиксировали в Англии — посылка, отправленная из Литвы, загорелась в логистическом центре DHL в Бирмингеме. Оба пакета содержали электронику, кабели, жидкости и, вероятно, зажигательные устройства.

Ранее в этом году в Германии арестовали немецко-российского гражданина Дитера С., которого подозревают в шпионаже и подготовке атак на стратегические объекты. Он мог планировать диверсии против американской военной базы в Баварии и предприятия, которое производит оружие.

Следователи обнаружили, что среди целей могли быть и железнодорожные пути, на которые якобы хотели установить стальные тормозные накладки для схода поездов с рельсов. По делу уже выдвинуты официальные обвинения, а судебный процесс начнется на следующей неделе в Мюнхене.

Как сообщал OBOZ.UA, суд Лондона посадил Орлина Русева — лидера российской шпионской сети, которая действовала в Великобритании и работала на Кремль. Также приговор суда услышали еще пять членов его бандитской группировки — всего они получили около 40 лет тюрьмы.

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