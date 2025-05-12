Суд Лондона вынес приговор членам банды, которая шпионила для России: чем они отличились и какое наказание получили

Суд Лондона посадил Орлина Русева – лидера российской шпионской сети, которая действовала в Великобритании и работала на Кремль. Также приговор суда услышали еще пять членов его бандитской группировки – в целом они получили около 40 лет тюрьмы.

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Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что объявил приговоры российским шпионам судья Николас Хиллиард.

Отмечается, что российская шпионская сеть занималась слежкой за журналистами, оппозиционерами и украинскими военными, которых обучали на американской базе в Германии.

Так, главарь шпионской группы Орлин Русев получил 10 лет и 8 месяцев тюрьмы. Суд признал, что его деятельность представляла серьезную угрозу национальной безопасности Великобритании.

"47-летний Орлин Русев признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью шпионажа в пользу России после того, как полиция обнаружила переписку между ним и беглецом от Wirecard Яном Марсалеком, который руководил группировкой шпионов из-за рубежа", – говорится в сообщении.

Его заместитель, 44-летний Бисер Джамбазов, получил 10 лет и 2 месяца тюрьмы. А его бывшую партнершу 33-летнюю Катрин Иванову приговорили к 9 годам и 8 месяцам.

30-летнюю Ваню Габерову приговорили к 8 годам лишения свободы, минус один год и три месяца, которые она уже провела под стражей. Ее бывшего партнера Тихомира Иванчева, 39 лет, приговорили к 8 годам тюрьмы.

Ивана Стоянова приговорили к шести годам и четырем месяцам, минус тот срок, который он уже отбыл.

Как заявили британские прокуроры, сеть действовала не непосредственно под руководством российской разведки, а работала преимущественно за деньги.

Известно, что Русев и другие члены шпионской банды использовали сложную слежку за людьми и местами. Для получения информации они использовали фальшивые лица и "внедрение передовых технологий".

Во время обысков у членов банды нашли 221 мобильный телефон, почти 500 сим-карт, десятки приборов для записи, 11 дронов, три IMSI-граббера, которые можно использовать для перехвата данных с устройств, 91 банковскую карту и 75 паспортов.

Задачи для Русева ставил Марсалек, которого "можно правильно назвать российским агентом" и который "действовал как посредник для российских спецслужб". В целом работа на Россию этой группы продолжалась с 2020 года до 2023, а в 2022 им дали задание следить за военной базой США в немецком Штутгарте.

Как сообщал OBOZ.UA:

В феврале 2024 года в Британии разоблачили группировку российских шпионов, которые собирали информацию для Кремля. Подозрения предъявлены шести лицам.

Российские агенты планировали похищение главного редактора The Insider Романа Доброхотова и известного журналиста Христо Грозева. Подозрения предъявлены шести лицам: Орлину Русеву, Ване Габеровой, Бизеру Джамбазову, Катрин Ивановой, Ивану Стоянову и Тихомиру Иванчеву.

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