В Германии выросло количество заявок об отказе от военной службы: что происходит

В Германии резко возросло количество заявлений об отказе от военной службы. Однако фиксируется и противоположная тенденция, часть граждан меняет решение и отзывает предыдущие отказы.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества (BAFzA). Известно, что только за первый квартал года заявление об отказе от службы подали 2 656 человек. Такие цифры уже превышают показатель за весь 2024 год, когда зафиксировали 2 249 обращений.

Если такая динамика сохранится, до конца года количество заявлений может превысить 10 тысяч. Цифра может стать рекордной с момента приостановления обязательного призыва в 2011 году.

В то же время параллельно увеличивается и количество случаев отзыва ранее поданных отказов. В прошлом году таких решений было 781, а за первые три месяца этого года уже 233. В предыдущие годы эти показатели были ниже: от 304 в 2021 году до 626 в 2024-м.

Воинская обязанность в Германии приостановлена с 2011 года и может быть восстановлена только в случае обороны. В то же время право на отказ от службы с оружием по соображениям совести гарантировано Основным законом.

Для сравнения, в первый год войны в Украине количество таких отказов составило 951. В 1980-х годах во время активности пацифистского движения ежегодно фиксировали десятки тысяч отказов, а в 2002 году их количество достигло почти 190 тысяч.

В чем причина отказов

Рост связывают с напряженной ситуацией в сфере безопасности и длительным обсуждением возможного восстановления воинской обязанности. Дополнительное влияние могут иметь общественные инициативы, в частности "Школьная забастовка против воинской обязанности".

Причины изменения позиции официально не фиксируются: ни BAFzA, ни карьерные центры Бундесвера не собирают данные о причинах таких решений. Несмотря на это, значительная часть молодых мужчин, наоборот, стремится избежать службы, учитывая риски, связанные с ситуацией с безопасностью.

Напомним, Министр обороны Борис Писториус представил в Берлине новую оборонную стратегию страны, которая впервые включает комплексный военный план развития вооруженных сил с определением их структуры и численности. В документе определили ключевые угрозы и направления усиления обороноспособности. В то же время значительная часть деталей обоих документов остается засекреченной. Главным вызовом для безопасности ФРГ названа Россия.

Также OBOZ.UA сообщал, лидер ХСС Маркус Зедер заявил, что военная служба в Германии должна быть введена как можно скорее, и избежать этого не получится. Только одними добровольцами необходимой безопасности для страны достичь невозможно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!