В Германии суд признал украинского подростка признали виновным в убийстве украинки и ее ребенка: как его наказали

Региональный суд Эссена, Германия, приговорил 16-летнего подростка из Украины к десяти годам лишения свободы. В частности, украинского парня, который сейчас живет в Дорстене (Северная Рейн-Вестфалия) признали виновным в смерти матери и ее маленькой дочери.

Подросток из Украины сам признался в суде в убийстве соседки и ее дочери. Суд признал юношу виновным в непредумышленном убийстве; свой срок украинец начнет в тюрьме для несовершеннолетних.

Обстоятельства дела еще не выяснены

В прошлом году прохожий в Дорстене обнаружил частично раздетое тело мертвой 32-летней женщины. Впоследствии в кустах рядом полиция нашла и мертвого ребенка. Обе жертвы погибли, получив тяжелые травмы головы.

В суде юноша признал, что забил и женщину, которая также была из Украины, и ее ребенка до смерти своими руками и ногами. Однако зачем он их бил, парень не сказал.

Согласно приговору суда, до убийства между женщиной и юношей, имел место половой акт. Это не было изнасилование; так или иначе, судьи заявили, что они не могут установить, почему обвиняемый впоследствии прибегнул к насилию.

Таким образом, некоторые обстоятельства дела остаются невыясненными, признали в суде.

Из-за возраста обвиняемого судебное разбирательство проходило полностью за закрытыми дверями. Приговор еще не вступил в юридическую силу.

Что предшествовало

В конце июня прошлого года в Дорстене прохожий обнаружил тела убитых 32-летней украинки и ее дочери, которые проживали в этом немецком городе. Случайный прохожий, когда увидел вблизи тропы женщину, сначала подумал, что она спит. Но поняв, что это не так, позвонил в полицию.

Правоохранители, прибывшие на место, нашли тело ребенка, которому был всего один год и семь месяцев, неподалеку в кустах.

А вечером того же дня, в полицию обратился 16-летний парень и признал свою причастность к убийству женщины с ребенком.

