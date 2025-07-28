В Германии сошел с рельсов пассажирский поезд, погибли люди: все подробности трагедии

В Ридлингене (недалеко от Штутгарта) на юго-западе Германии 27 июля сошел с рельсов пассажирский поезд. Погибли три человека, около 50 получили ранения.

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Оператор Deutsche Bahn подтвердил трагический инцидент. Как передает Bild, среди погибших – машинист поезда и еще один железнодорожник. По меньшей мере 25 пассажиров получили серьезные травмы; для транспортировки людей в больницу было задействовано шесть вертолетов.

Незадолго до ЧП в этом районе прошел сильный шторм. По данным Немецкой метеорологической службы, за короткий период там выпало от 30 до 40 литров осадков на квадратный метр. Рядом с местом крушения зафиксированы следы оползня, и следователи выясняют, являются ли погодные условия причиной аварии.

"Здесь прошли сильные дожди, поэтому нельзя исключать, что причиной стали ливни и связанный с ним оползень", – заявил министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль.

В поезде находилось около 100 человек, когда по меньшей мере два вагона сошли с рельсов в лесной местности около 18:10 воскресенья по местному времени.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что скорбит по жертвам, и выразил глубочайшие соболезнования их семьям. Политик заверил, что находится в тесном контакте с министрами внутренних дел и транспорта, а также просил их ведомства оказать экстренным службам всю необходимую поддержку.

Генеральный директор железной дороги Рихард Лутц пообещал, что 28 июля посетит место трагедии. Его будут сопровождать премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречманн, федеральный министр транспорта Патрик Шнидер и министр транспорта земли Винфрид Германн.

Как писал OBOZ.UA, 22 июля в итальянской провинции Брешия произошла смертельная авиакатастрофа: на автотрассу упал сверхлегкий самолет. В результате инцидента погибли два человека: адвокат из Милана Серджо Равалья и его спутница Анна Мария Де Стефано.

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