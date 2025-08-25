В Германии прошли акции, посвященные Дню Независимости Украины. Фото

День Независимости Украины 24 августа этого года отметили не только в Украине, но и во многих городах Германии. Проукраинские демонстрации и митинги стали способом выразить солидарность с Украиной, поддержать ее народ в борьбе против российской агрессии и напомнить миру о важности международной поддержки.

Видео дня

Поздравили Украину и немецкие политики. Об этом пишет DW.

В Берлине сотни людей присоединились к акции на призыв 21 организации. Участники прошли около 3 км от мемориальной церкви кайзера Вильгельма в районе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф до Бранденбургских ворот, объединившись в несколько колонн. Демонстрация прошла под лозунгом "Будущее означает память". На плакатах участники напоминали о погибших за независимость Украины и требовали от мирового сообщества поставок оружия и политической поддержки Киеву.

В Бонне на митинг собралось около 150 человек. Некоторые пришли в традиционных украинских вышиванках и с флагами Украины. Особое внимание привлекал карнавальный воз из Дюссельдорфа, на котором Владимир Путин и Дональд Трамп "делят" Украину.

В Майнце около 500 человек провели митинг на мосту через Рейн, который соединяет город с Висбаденом. В центре Киля собралось около 300 участников, а в Гамбурге на демонстрацию вышли около 1000 человек.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также поздравил Украину с Днем независимости и подчеркнул мужество украинцев.

"С большим мужеством украинки и украинцы защищаются от российских атак. Они борются за наш свободный строй в Европе и справедливый мир. В День независимости мы непоколебимо стоим на их стороне - сегодня и в будущем", - отметил он.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также выразил поддержку украинскому народу, пожелав, чтобы празднование независимости придало украинкам и украинцам нового мужества противостоять российской агрессии.

Что предшествовало

Украина 24 августа отмечает День Независимости в условиях полномасштабной захватнической войны России. Ровно 34 года назад Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины, который положил конец советскому периоду истории страны. Поздравления в адрес украинского народа поступают со всего мира. Лидеры стран-союзников выражают свою солидарность, подчеркивая поддержку Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность. OBOZ.UA собрал поздравления Украине от политиков со всего мира.

Как сообщал OBOZ.UA, утром президент поздравил украинцев с Днем Независимости. В своей речи он отметил, что сейчас возникает та Украина, которая "будет иметь достаточную силу", чтобы определять и строить свое собственное будущее – и давать отпор всем, кто придет с войной.

Также Зеленский заявил, что Украина "боец, а не жертва". Он подчеркнул, что никто в мире не может запретить стране, на которую напали, наносить удары по агрессору.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!