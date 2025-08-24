'Строим Украину, у которой будет достаточно силы': Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Видео

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с 34-й годовщиной Независимости. Глава государства подчеркнул, что сейчас строится Украина, у которой будет достаточно силы и мощи, чтобы жить в безопасности и мире.

Также президент выразил благодарность всем, кто защитил Украину в этой войне за независимость. Об этом говорится в соответствующем видеообращении Зеленского.

Борьба за независимость продолжается

Зеленский подчеркнул, что Украине никто не подарит мирное будущее, ведь его можно только завоевать. Президент отметил, что украинцы делают это уже 1278 дней войны. Глава государства заявил, что Украина реально остановила вторую армию мира и развенчала миф о непобедимой российской армии.

"Мы это доказали. Мы продолжаем доказывать сейчас. Каждый на своем месте. Каждый, кто несет независимость в себе. Кто защищает наше право быть украинцами. Своей работой, своими делами, своими достижениями. Сегодня независимость закаляется на поле боя, независимость закрывает небо каждую ночь, она спасает жизнь в больницах, она гасит огонь, она учит. Независимость бодрствует круглосуточно, работая на оборонных предприятиях, потому что так важно, чтобы наши воины имели все, чтобы независимость имела все, чтобы себя защитить. Независимость – за рулем, в пути к тем, кто в этом нуждается. Независимость сражается на ринге, на мировых аренах и сценах, где выступают украинцы. Она на страницах книг, в словах стихов, которые пишут украинцы", – отметил президент.

По словам президента, Украина сегодня другая – сильнее и уважает себя. При этом Зеленский подчеркнул, что наше государство не ждет жестов доброй воли, а имеет свою волю, чтобы воплощать в жизнь то, что необходимо украинцам.

"И когда Россия хочет взять Сумскую область, тогда появляются Вооруженные Силы на Курщине. Когда враг бьет по нашей энергетике, хочет оставить нас без света и тепла, тогда пылают его НПЗ. И никто не может нам запретить такие удары, потому что это бьет справедливость. Так же, когда Россия атакует нас каждый день, наши мирные города, наши больницы, наши школы, убивает наших гражданских людей, наших детей, тогда в ответ она получает "Паутину". И так бьет справедливость. Так бьет Украина, когда ее призывов к миру не слышат. Сколько раз мы предлагали прекращение огня? Сколько раз мы говорили: "Мы хотим тишины, мы стремимся к миру"? Но достойного и всеобъемлющего, и потому рассчитываем на силу всего мира", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина способна в кратчайшие сроки объединить вокруг себя лидеров мира и отстаивать свои интересы. Глава государства отметил, что сейчас Украину слышат, с Украиной считаются и прислушиваются к ней.

"Вот такая Украина сейчас. И вот такая Украина никогда больше в истории не будет принуждена к стыду, которое "русские" называют "компромиссом". Нам нужен справедливый мир. Каким будет наше будущее решать только нам. И мир знает. И мир это уважает. Уважает Украину. Воспринимает Украину равной", – подчеркнул президент.

Что предшествовало

Уже четвертый год подряд День Независимости Украины проходит под знаком выживания и стойкости. Традиционные массовые парады и шествия, которые ранее собирали тысячи людей на центральных улицах городов, отменены из-за угрозы ракетных ударов. Вместо этого проходят мероприятия, посвященные памяти погибших защитников и мирных жителей, а также чествованию мужества украинского народа.

В условиях войны День Независимости приобрел особое значение. Этот день стал символом не только суверенитета и государственности, но и несокрушимой воли украинского народа. По всей стране проходят мероприятия, посвященные этому дню, но они носят более сдержанный характер.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио поздравил народ Украины с празднованием 34-го Дня Независимости. Он заверил, что Соединённые Штаты привержены будущему Украины как независимого государства.

