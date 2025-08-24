"Никто не может запретить нам удары по РФ": Зеленский заявил, что Украина "боец, а не жертва"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что никто не может запретить нашим Силам обороны атаковать объекты на территории страны-агрессора России. В частности, справедливые удары по нефтеперерабатывающим заводам, которые играют одну из ключевых ролей в обеспечении российской армии.

Об этом глава государства сказал в видеообращении по случаю Дня Независимости 24 августа. Он подчеркнул: Украина – не жертва, а боец.

"Это бьет справедливость"

Украинский лидер отметил, что наше государство не ждет жестов доброй воли, чтобы воплощать в жизнь то, что необходимо, особенно в вопросе собственной защиты.

"И когда Россия хочет взять Сумщину, тогда появляются Вооруженные силы на Курщине. Когда враг бьет по нашей энергетике, хочет оставить нас без света и тепла, тогда горят его НПЗ. И никто не может нам запретить такие удары, потому что это бьет справедливость", – указал Зеленский.

Он добавил, что в ответ на свои атаки по мирным украинским городам, медицинским учреждениям и учебным заведениям российские военные преступники получают операцию "Паутина".

"И так бьет справедливость. Так бьет Украина, когда ее призывы к миру не слышат. Сколько раз мы предлагали прекращение огня? Сколько раз мы говорили: "Мы хотим тишины, мы хотим мира"? Но достойного и всеобъемлющего, и поэтому рассчитываем на силу всего мира", – указал президент.

Что известно об ударах по России

Президент США Дональд Трамп обвиняет своего предшественника Джо Байдена за то, что тот якобы не позволял Украине использовать американское оружие для дальних ударов по России. Республиканец, который тоже не предоставляет такого разрешения, считает, что без атак на страну-агрессора "шансов на победу практически нет".

Но, как известно, с ноября 2024-го Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. В январе 2025 года Владимир Зеленский заявил: хотя эта дальнобойность была недостаточной, предоставление таких ракет позволило уничтожить российские склады с вооружением, центры управления, военную технику и тому подобное.

На сегодня Пентагон уже несколько месяцев блокирует украинские удары ракетами ATACMS вглубь России, поскольку Белый дом пытался убедить Кремль начать мирные переговоры.

Несмотря на это, Силы обороны осуществляют атаки на российские военные объекты дронами. Только в августе 2025 года было реализовано не менее семи атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. В результате этих ударов по меньшей мере четыре НПЗ вынуждены были или остановить работу или существенно сократить производство. По подсчетам экспертов, повреждена примерно восьмая часть перерабатывающих мощностей страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, за время своей независимости Украина смогла продемонстрировать значительные темпы экономического развития. В 2000-х наблюдался стремительный рост ВВП, который был прерван мировым экономическим кризисом 2008-го. Однако как только удалось достичь докризисного уровня, экономика упала из-за начала войны РФ против Украины в 2014 году.

