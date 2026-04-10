В Германии приостановили действие скандальной нормы о выезде мужчин за границу, но есть нюанс

Министерство обороны Германии ослабило свое предыдущее положение относительно обновленного Федерального закона о военной службе. Мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет больше не нужно будет регистрировать свои поездки.

Об этом сообщает Die Welt. Однако в немецком военном ведомстве отметили, что если военная служба станет обязательной.

Что изменено

Исключение означает, что "заявления на пребывание за рубежом не нужно подавать". Однако, как отмечает Бундесвер, это может измениться, если ситуация с безопасностью ухудшится и военная служба станет обязательной.

"Мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет не нужно отдельно регистрироваться перед выездом за границу", – говорится в сообщении.

Министерство обороны Германии предусмотрело этот случай в законодательстве, пишет издание.

Что предшествовало

Ранее местные медиа сообщали, что в Германии мужчины в возрасте от 17 до 45 лет, которые планируют находиться за границей более трех месяцев, должны получить разрешение от Центра карьеры Бундесвера. Разрешение нужно независимо от цели поездки. Норма заработала в январе этого года в рамках закона о модернизации военной службы.

Бундесвер объяснял требование необходимостью создания полного военного реестра для случая чрезвычайных ситуаций. Закон предусматривает автоматическое предоставление разрешений, а ведомство работает над исключениями и упрощением бюрократии.

Норма является частью реформы армии Германии: планируется увеличение численности с 184 тысяч до 255 тысяч и введение общенационального призывамолодых мужчин в будущем. Решение о службе в армии должно оставаться добровольным при условии достижения целевых показателей по персоналу.

Сама реформа была вызвана новыми директивами НАТО, учитывая растущую угрозу со стороны России.

Как сообщал OBOZ.UA, первые пять тысяч молодых немцев, которые с начала 2026 года достигли совершеннолетия, уже получили повестки для прохождения первичного отбора. Новый механизм предусматривает рассылку писем с QR-кодом и индивидуальным 16-значным доступом к онлайн-анкете под названием "Военная служба".

