Нужно дополнительно 80 тыс. солдат: в Германии обсуждают возвращение призыва в армию – The Times

Немецкое правительство планирует привлечь около 80 тысяч новобранцев, чтобы достичь целей НАТО по численности вооруженных сил. Однако не все молодые немцы поддерживают восстановление обязательной службы в армии.

По данным издания The Times, ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что со следующего года 18-летние мужчины должны заполнять анкету, где будут указывать свою готовность к службе сроком не менее шести месяцев. Ожидается, что благодаря этому количество новобранцев возрастет до нескольких тысяч в год.

Часть немцев не согласна с обязательным призывом в армию, утверждая, что государство мало мотивирует и не создает стимулов для службы. По данным опроса Forsa, более половины граждан поддерживает идею, тогда как 63% опрошенной молодежи выступают против обязательной службы.

Мнение молодежи

19-летняя Гелена Клир считает, что любая форма службы должна быть добровольной, а план должен касаться как мужчин, так и женщин.

"По моему мнению, все должно быть добровольным, никого нельзя заставить, в худшем случае, убить другого человека", – отметила девушка.

Волонтер поддерживает альтернативный вариант – год социальной службы вместо призыва в армию.

Квентин Гертнер, председатель Федеральной ученической конференции, рассказал, что готов присоединиться к службе.

"Если бы была введена обязательная военная служба, я бы служил своей стране", – сказал он. "Никто не говорит, что хочет воевать. Я тоже не хочу, и я не хочу держать оружие", – добавил юноша. "Но понимание того, что нам нужна оборона, укоренилось у многих в моем поколении – и готовность брать на себя ответственность".

Квентин также отметил, что власть не должна игнорировать молодежь во время процесса принятия решений.

"Нельзя требовать от нас чего-то и не хотеть с нами разговаривать", – отметил юноша.

В то же время Мануэль Строх Прието, председатель ученического отделения молодежного крыла ХДС, убежден, что для достижения целевых показателей все же необходима определенная форма обязательной службы. Однако, по его словам, молодежи нужны дополнительные стимулы, например, позволить будущим студентам университетов учитывать время военной службы в требованиях к обучению.

"По моему мнению, избежать вопроса о том, будет ли восстановлена военная служба, невозможно. Но в самом вопросе "будет ли" скрыто и другое – "как именно". Как нам организовать призыв? Есть множество способов учесть мнения тех, кого это непосредственно коснется", – отметил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Германия активно наращивает свою военную мощь перед лицом российской агрессии. Благодаря радикальным реформам, проведенным канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, Берлин в этом году отменил все финансовые ограничения расходов на оборону, стремясь создать самую мощную армию в Европе.

Также стало известно, что Министерство обороны Германии остановило использование многочисленных военных объектов в гражданских целях. Причиной этого является запланированное расширение Бундесвера.

