'Стартует новая модель военной службы': в Германии первые 5 тыс. юношей получили повестки

В Германии официально начали внедрение новой модели военной службы, направленной на увеличение численности армии. Первые пять тысяч юношей, которые с начала 2026 года достигли совершеннолетия, уже получили повестки для прохождения первичного отбора.

Новый механизм предусматривает рассылку писем с QR-кодом и индивидуальным 16-значным доступом к онлайн-анкете под названием "Военная служба". Об этом сообщает Telegram-канал BILD.

Мужчины обязаны заполнить анкету в течение четырех недель, тогда как для женщин участие в программе остается добровольным. Анкета содержит 14 вопросов, касающихся образования, физической подготовки и заинтересованности в прохождении службы.

Кандидатов, которые проявят наибольшую мотивацию и будут отвечать требованиям, пригласят на медицинскую комиссию. В случае игнорирования вызова предусмотрено повторное уведомление, а затем – штраф до 1000 евро.

Начиная с 2027 года, медицинский отбор ежегодно будут проходить около 300 тысяч 18-летних мужчин. Для этого Бундесвер планирует открыть 24 новых центра комплектования.

Министр обороны Борис Писториус заявил, что цель реформы – увеличить численность немецкой армии с 184 тысяч до 270 тысяч военнослужащих к 2035 году.

В то же время в Берлине не исключают, что в случае нехватки добровольцев Бундестаг может вернуться к вопросу восстановления обязательной военной службы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Германии вспыхнул масштабный скандал в вооруженных силах, который может ударить по репутации Бундесвера и планам по усилению армии. В элитном парашютно-десантном полку расследуют дела о сексуальных домогательствах, ультраправом экстремизме и употреблении наркотиков.

