В Германии посчитали необходимое количество ЗРК для полноценной защиты страны от угрозы с воздуха

Германии, как одной из крупнейших стран ЕС, для развития полноценной системы противовоздушной обороны нужны сотни комплексов малой и ближней дальности, десятки средней и большой, а также система ПРО с экзоатмосферными перехватчиками. В частности, стране нужны не менее 500-600 единиц ЗРК Skyranger, более сотни комплексов Iris-T, около 20 систем Patriot и две израильские ПРО Arrow.

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По крайней мере, так считают специалисты Hartpunkt. В свою очередь в Defense Express отметили, что такие планы ФРГ "астрономические", как и планы оборонных расходов немцев, которые в 2029 году достигнут 153 млрд евро.

Зенитные систем типа Skyranger предназначены для точечной защиты объектов с эффективной дальностью поражения целей до 5 км. Они считаются одним из наиболее эффективных и экономически целесообразных средств противодействия дальнобойным дронам.

"А вот такое количество зениток Skyranger – 500-600 единиц – связано с площадью и количеством объектов, которые необходимо прикрыть", – отмечает немецкое издание.

Комплексы Iris-T SLS, которые могут уничтожать цели на дальности до 12 км, уже рассчитаны на уничтожение значительно больших за дроны аппаратов – самолетов и крылатых ракет. То есть речь также идет о точечной защите.

Таких ЗРК для защиты Германии необходимо около 100.

Что касается комплексов средней дальности, то к уже заказанным шести Iris-T SLM в ФРГ намерены заказать еще дополнительные шесть ЗРК "и продолжить их закупку и в дальнейшем".

Систем дальнего действия Patriot в Германии осталось всего девять. Но их количество, благодаря уже сделанному заказу, должно достичь 17.

"Эти системы, за счет противоракет PAC-3 MSE также будут выполнять роль нижнего эшелона противоракетной обороны и защищать от баллистических ракет", – отмечают эксперты.

Первые элементы системы противоракетной обороны израильского производства Arrow 3 Германия должна получить уже до конца этого года, но ее полная боеспособность наступит не ранее 2030 года. ПРО за счет экзоатмосферного перехвата может защитить от таких баллистических ракет, таких как российский "Орешник".

Но к этой системе, без раскрытия количества, должна быть добавлена и более новая ПРО Arrow 4, которая отвечает за сегмент верхних слоев атмосферы на границе с космосом.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Германии заключило первый контракт на финансирование производства дальнобойного оружия для Украины. Речь идет о производстве более 500 модифицированных дронов-камикадзе Антонов-196 "Лютый" с дальностью полетов до 1200 км.

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