В Германии посадили за решетку врача, который вводил пациентам смертельную комбинацию препаратов без их согласия: подробности

Суд в Берлине приговорил к пожизненному заключению врача Йоганеса М., признанного виновным в убийстве 15 пациентов в период с 2021 по 2024 год. В ходе процесса медик частично признал свою вину. Однако осуждённый считал свои действия способом избавить людей от страданий. Хотя ни один из потерпевших не находился на грани неминуемой смерти.

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Правоохранительные органы также проверяют врача на причастность ещё к 76 вероятным случаям гибели пациентов. Об этом сообщает BBC.

Жертвами врача стали 12 женщин и трое мужчин в возрасте от 25 до 94 лет. Следствие установило, что во время домашних визитов он вводил пациентам смертельную комбинацию различных лекарственных препаратов без их согласия.

В нескольких случаях медик пытался скрыть преступления, устраивая пожары в домах своих жертв. В частности, в июле 2024 года, незадолго до задержания, он убил двух пациентов за один день — 75-летнего мужчину и 76-летнюю женщину. После смерти последней врач якобы пытался поджечь её дом, однако сделать это не удалось.

Большую часть судебного процесса Йоханес М. хранил молчание. Лишь в прошлом месяце он признал, что "убивал людей", и признался в причастности к смерти 12 тяжелобольных пациентов. Он был убежден, что избавляет их от страданий и немощи, а также попросил прощения за причиненную боль.

В ходе слушаний родственники погибших подчеркивали, что их близкие не выражали желания умереть. В частности, мать 25-летней женщины, ставшей самой молодой жертвой, заявила, что дочь никогда не говорила о нежелании жить. Сын другой погибшей рассказал, что его мать планировала поездку на Балтийское море вместе с сестрой и хотела жить дальше.

Суд признал вину врача особо тяжкой. Помимо пожизненного лишения свободы, он постановил после отбытия основного наказания поместить осужденного под превентивное содержание и пожизненно лишил его права заниматься врачебной деятельностью. Если в ходе дальнейшего расследования подтвердятся новые эпизоды, это дело может стать одним из крупнейших серийных убийств в истории Германии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черниговской области в суд передали дело в отношении семейного врача, которую подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. По данным следствия, её действия могли привести к смерти 12-летнего ребёнка.

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