В Германии обстреляли пиротехникой транспортный самолет Бундесвера – Der Spiegel

В Германии неизвестные атаковали транспортный самолет C-130, использовав для этого пиротехнику. Инцидент произошел вскоре после взлета борта с авиабазы "Целле" в Нижней Саксонии, расследованием инцидента занимаются правоохранители, в частности военная полиция.

Об этом сообщает Der Spiegel. Атака на самолет Бундесвера произошла в пятницу, 26 сентября, около полудня. C-130 не был поражен, и пилоты немедленно сообщили об инциденте диспетчерской башне.

После инцидента как Вооруженные силы Германии (Бундесвер), так и полиция начали расследование.

Источники в Бундесвере сообщили, что нападения на военные самолеты случаются очень редко, но неоднократно были случаи, когда пилотов ослепляли лазерные указатели. На этот раз очевидно, что выпущенные пиротехнические средства были фейерверками: сначала была вспышка света, а затем взрыв. Поскольку инцидент произошел в полдень, нельзя исключать целенаправленной атаки, сказали собеседники СМИ.

Территорию вокруг авиабазы обыскали с помощью служебной собаки, однако пока ничего, что могло бы помочь раскрыть преступление, не нашли.

По данным полиции, конкретной угрозы для самолета Воздушных сил Германии не было, поскольку ракета-фейерверк взлетела в небо в 500 метрах от C-130. Однако из-за "деликатного характера ситуации" они серьезно относятся к таким случаям и будут продолжать расследование.

Даже если этот инцидент не был целенаправленной атакой на пилота ВВС, последствия для виновника или виновников будут серьезными. Опасное вмешательство в воздушное движение в Германии строго наказывается – за это грозят большие штрафы или даже лишение свободы.

