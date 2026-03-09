В Германии обломок метеорита пробил крышу жилого дома: сначала подумали, что это ракета. Фото и видео

В немецком городе Кобленц осколок метеорита упал на жилой дом. В результате инцидента в крыше здания образовалась дыра размером с футбольный мяч, к счастью обошлось без пострадавших.

Видео дня

Сначала местные жители предположили, что небесный объект мог быть ракетой, однако их догадки не подтвердились. Об этом сообщает DIE ZEIT.

Падение метеорита спутали с ракетой

По данным правоохранителей, 8 марта неизвестное световое явление привлекло внимание жителей значительной части западной Германии. Очевидцы из Нижней Саксонии, Гессена, Рейнланд-Пфальца, Саарланда, Баден-Вюртемберга и Северного Рейна-Вестфалии, а также других федеральных земель сообщали о нем в социальных сетях.

"Около 19:00 сгоревшее небесное тело ударилось о крышу жилого дома в районе Гюльс города Кобленц. Никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные и полиция. Согласно имеющейся у нас информации, опасности больше нет", – отметили в полиции.

Центр гражданской защиты Кобленца сообщил о росте количества экстренных вызовов из-за падения метеорита, которое зафиксировали в разных районах Рейнланд-Пфальца. Очевидцы также слышали громкий взрыв, а местные власти заверили, что событие не связано с военными действиями.

Полиция Кайзерслаутерна сообщила о наблюдении яркого объекта или вспышки огня в небе, а полиция Штаде, Нижняя Саксония, получила сообщение о возможных обломках, однако масштабные поиски пожарных и военно-морского вертолета результата не дали.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее над Украиной вероятно пролетел метеорит. Необычное явление могли наблюдать жители нескольких регионов. В частности, сообщения о падении космического тела появились в местных пабликах Киевской, Харьковской и Сумской областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!