Над Украиной ночью пролетел 'метеорит': фантастические видео

В ночь на 17 августа над Украиной предположительно пролетел метеорит. Необычное явление могли наблюдать жители нескольких регионов.

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В частности, сообщение о падении космического тела появилось в местных пабликах Киевской, Харьковской и Сумской областей. Пользователи сети высказывали разные предположения относительно природы этого явления.

Некоторые считали, что это мог быть спутник, спущенный с орбиты, или даже комета. Однако большинство склонялось к тому, что это был метеорит. На одном из видео видно, как космическое тело впоследствии разлетелось на куски.

Ранее сообщалось, что в ночь с пятницы на субботу, 6 июля, в небе над Турцией пролетел яркий зеленый метеорит. Его видели жители столицы Анкары, а также в Стамбуле, Бурсе и других населенных пунктах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 мая в небе над Днепропетровщиной и Харьковщиной увидели яркую голубую вспышку. Наблюдать за этим явлением могли жители еще ряда соседних областей.

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