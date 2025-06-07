В Германии мужчина въехал в толпу: среди пострадавших – его жена и дочь

В субботу вечером, 7 июня, в Германии произошло чрезвычайное происшествие. В городе Пассау автомобиль марки Mercedes-Benz въехал в группу людей. По меньшей мере пятеро пострадавших.

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Об этом сообщают немецкие СМИ. Отмечается, что среди пострадавших, в частности, жена и 5-летняя дочь водителя. Все находятся в больнице, три человека в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел около 15:30 неподалеку от центрального вокзала города.

Полиция подозревает, что мужчина мог совершить наезд намеренно. Рассматривают версию личного мотива и состояние аффекта. 48-летнего водителя предварительно арестовали.

Накануне, 6 июня, стало известно о том, что в Киеве иностранец за рулем BMW устроил массовое ДТП, в результате которого в больницу госпитализировали трех человек. Согласно информации следствия, нарушитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, что в конце мая итальянская принцесса Мария Каролина сообщила, что ей чудом удалось выжить после серьезной аварии на мотоцикле. Передвигаясь на транспортном средстве, 21-летняя герцогиня Калабрии и Палермо врезалась головой в стену, после чего была срочно доставлена в больницу в отделение интенсивной терапии.

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