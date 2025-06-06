В Киеве иностранец под наркотиками устроил тройное ДТП: есть пострадавшие. Подробности и фото

В Киеве иностранец за рулем BMW устроил массовое ДТП, в результате которого в больницу доставили трех человек. Согласно информации следствия, нарушитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

По словам правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Как установили полицейские, 25-летний иностранец-водитель BMW двигался с превышением скорости и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Camry и Ford Focus.

"В результате ДТП двух пассажиров BMW, 35 и 40 лет, а также 35-летнего водителя Toyota Camry с переломами и травмами головы врачи доставили в медицинское учреждение. Во время досудебного расследования правоохранители установили, что виновник автопроисшествия на момент ДТП находился под действием психотропного вещества", – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшими, совершенному в состоянии опьянения, начато расследование, а иностранцу сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила дерево. В результате ДТП от полученных травм погибли три человека.

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