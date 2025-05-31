Итальянская принцесса на мотоцикле врезалась головой в стену: как выглядит 21-летняя Мария Каролина после аварии

Итальянская принцесса Мария Каролина сообщила, что ей чудом удалось выжить после серьезной аварии на мотоцикле. Передвигаясь на транспортном средстве, 21-летняя герцогиня Калабрии и Палермо врезалась головой в стену, после чего была срочно доставлена в больницу в отделение интенсивной терапии.

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Об опасном инциденте королевская особа рассказала на личной странице в Instagram, обнародовав несколько фото с реанимации. Она отметила: осталась живой благодаря тому, что надела шлем, поэтому призвала всех мотоциклистов носить защитную одежду.

"Мне невероятно повезло, что я осталась жива. Я врезалась головой в стену, когда ехала на мотоцикле, и оказалась в реанимации в отделении интенсивной терапии. То, что я выжила, было ничем иным, как чудом. Я хотела поделиться собственным опытом, поскольку сейчас я поняла, что мотоциклы мощные и захватывающие, но также безжалостные. Пожалуйста, ездите осторожно. Носите полную защиту, особенно хороший шлем. Мой спас мне жизнь", – написала итальянская принцесса.

В частности Мария Каролина поблагодарила всех врачей и бригаду скорой помощи, которые ухаживали за ней после аварии и заботились о здоровье. Королевская особа также отметила, что благодаря мгновенной и решительной работе спасателей в первые минуты после ДТП сейчас с ней все хорошо.

На обнародованных фотографиях можно увидеть, что Мария Каролина получила немало травм в результате инцидента. На шее герцогини Калабрии и Палермо одет специальный воротник для поддержки, а на лице видны царапины. Она также проходит все необходимые обследования.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что королеву Норвегии вертолетом доставили в больницу на Пасху.

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