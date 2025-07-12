В Германии анонсировали новую встречу в формате 'Рамштайн': генерал назвал дату

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате"Рамштайн" пройдет "в течение ближайших 10 дней". Заседание пройдет под руководством Великобритании и Германии и состоится в режиме онлайн-встречи.

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Об этом заявил главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фройдинг. Он сейчас находится в Киеве.

"Это будет виртуальная встреча, как министры решили на данный момент. И она будет под руководством Великобритании и Германии, как мы это делали на последних встречах "Рамштайн". Она будет запланирована на ближайшие дни и состоится в течение следующих 10 дней", – сказал генерал-майор.

Кристиан Фройдинг также рассказал, на каком этапе находится проект по дронам-перехватчикам для Украины, отметив, что "это произойдет настолько быстро, насколько это возможно".

"Понадобится определенное время, прежде чем мы разработаем конкретный план и будем иметь технические средства для дронов этого типа, антидронные средства. На данный момент сложно сказать, когда они уже будут в стране. Но могу обещать, что это произойдет настолько быстро, насколько это возможно", – подчеркнул генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина начинает программу совместного производства вооружения вместе с международными партнерами. Речь идет прежде всего о создании новых заводов и производственных площадок, поэтому это будет происходить как на территории нашей страны, так и в государствах, которые входят в формат "Рамштайн".

Напомним, что последнее заседание в формате "Рамштайн" прошло 4 июня. Причем встреча была офлайн. На ней, в частности, речь шла о том, что Украине будет предоставлена рекордная помощь на поставку дронов и не только.

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