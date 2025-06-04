Рекордная помощь на поставку дронов и не только: Умеров подвел итоги 'Рамштайна'

В среду, 4 июня, состоялась очередная оффлайн-встреча в формате "Рамштайн". На ней, в частности, речь шла о том, что Украине будет предоставлена рекордная помощь на поставку дронов и не только.

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Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров. Подводя итоги заседания, глава ведомства подчеркнул, что "Рамштайн" остается важной платформой для координации международной помощи Украине.

"28-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" стало очередным подтверждением: партнеры остаются надежными и решительными в поддержке Украины. Есть значительные результаты", – подчеркнул Умеров.

Он добавил, что в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны.

По итогам встречи украинские партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки.

– Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов. 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году. В общем, в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных Сил Украины;

– Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро. Бундестаг уже утвердил это решение. В пакет входит: финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, а также передача систем ПВО, оружия и боеприпасов;

– Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн евро. В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны;

– Бельгия объявила долгосрочную инициативу: ежегодная помощь Украине в размере 1 млрд евро до 2029 года, а также передача противоминного корабля;

– Норвегия выделяет 700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса. а также 50 млн долларов в фонд NSATU Trust Fund;

– Канада предоставит 45 млн долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison;

– Швеция предоставит 440 млн евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.

"Я благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину. Спасибо моим очень хорошим друзьям, министру Гили и министру Писториусу, за организацию этой встречи", – добавил Умеров.

Министр отметил, что мир в Украине должен быть справедливым, длительным и защищенным международным единством. Вместе мы работаем над достижением этого.

"Наше единство приближает справедливый мир!" – резюмировал заседание Умеров.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Гегсет намерен пропустить заседание международной группы для координации военной помощи Украине в формате "Рамштайн". Таким образом, впервые с момента создания группы на ней не будет присутствовать глава Пентагона.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Пит Хегсет не принял непосредственного участия в заседании "Рамштайн" 11 апреля из-за своего графика. Однако это не помешало ему присоединиться к встрече в формате телеконференции и обратиться к аудитории.

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