Украина запускает программу совместного производства оружия с партнерами по "Рамштайну": Умеров рассказал подробности

Украина начинает программу совместного производства вооружения вместе с международными партнерами. Речь идет прежде всего о создании новых заводов и производственных площадок, поэтому это будет происходить как на территории нашей страны, так и в государствах, которые входят в формат "Рамштайн".

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Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook. По его словам, Украина получила бесценный опыт ведения современной войны, собственное эффективное вооружение и военную технику, а также возможность испытывать все это непосредственно на поле боя.

"Вскоре украинские производители вооружения и военной техники получат специальный правовой и налоговый режим, который позволит быстро масштабировать и модернизировать производство, а также строить новые мощности", – отметил он.

По словам Умерова, новые заводы и производственные площадки будут созданы в Украине и на территориях странах-участниках Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".

"Все произведенное на этих производствах вооружение до окончания войны будет поставляться нашим Силам обороны. Это новый тип военно-промышленного сотрудничества, где Украина – равноправный партнер и игрок на мировом оборонном рынке", – подчеркнул министр.

Во вторник, 1 июля, Минобороны Украины вместе с Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики представили предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса основные положения четырех законопроектов. Они предусматривают изменения в налоговое, таможенное, бюджетное законодательство и Уголовный кодекс, и направлены на развитие отрасли и повышение безопасности производства.

Первое голосование в парламенте за этот пакет изменений запланировано уже на этот месяц. Умеров добавил, что ожидает поддержки депутатов и положительного решения.

"Вместе с производителями усиливаем оборонную мощь Украины", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что сотни отечественных предприятий сегодня участвуют в производстве вооружения для Сил обороны Украины. По его словам, совместными усилиями государства и бизнеса уже удается покрывать более 40% потребностей украинского войска в вооружении.

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