Специализированный трибунал по Косово в Гааге признал бывшего президента Косово Хашима Тачи виновным в совершении военных преступлений во время вооруженного конфликта 1990-х годов. Бывший высокопоставленный командир Армии освобождения Косово приговорен к 25 годам лишения свободы.

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Судьи признали Тачи виновным в убийствах, пытках и задержаниях политических оппонентов. Об этом сообщает Reuters.

Детали обвинения и вердикт трибунала

Международный уголовный суд признал 58-летнего мужчину виновным в ряде тяжких преступлений, совершенных в период борьбы за отделение территории от Сербии. В частности, была доказана его причастность к гибели 96 человек – политических оппонентов и предполагаемых пособников сербских сил безопасности.

Также экс-президента осудили за произвольное незаконное задержание 385 человек, пытки 303 лиц и жестокое обращение еще с 49 пострадавшими.

Председательствующий судья Чарльз Смит подчеркнул, что ни одна из жертв на момент совершения преступлений не принимала активного участия в боевых действиях.

Согласно выводам суда, Тачи действовал в рамках совместного преступного предприятия. План предусматривал обустройство центров содержания под стражей во всех районах, подконтрольных Армии освобождения Косово, поиск и арест оппонентов, а при необходимости – их физическое уничтожение. Пленников содержали в нечеловеческих условиях, избивали, лишали необходимой медицинской помощи и питания.

В то же время суд отклонил шесть пунктов обвинения в преступлениях против человечности, указав, что прокуратуре не удалось доказать систематический характер нападений на гражданское население. Прокуратура запрашивала для Тачи 45 лет тюремного заключения.

Реакция сторон и обвиняемого

Хашим Тачи заслушал вердикт молча. Он полностью отрицает свою вину, а его защита называет процесс попыткой переписать историю. Экс-президент имеет право обжаловать приговор.

Судебное разбирательство проходило в условиях жесткого давления на свидетелей: некоторые из них в ходе процесса меняли показания или отказывались от них.

В Приштине и Гааге прошли акции поддержки. В столице Косово сотни людей вышли на марш, а полиция и миротворцы перешли в режим повышенной готовности. Возле здания суда в Гааге произошли небольшие стычки сторонников Тачи с полицией.

Что предшествовало

Специализированная палата по Косово была создана в Гааге в 2015 году под международным давлением для расследования преступлений времен войны 1998–1999 годов. Фигура Тачи остается крайне популярной среди косовских албанцев, тогда как сам трибунал вызывает у многих из них недоверие.

Тачи ушел в отставку с поста президента Косово в ноябре 2020 года сразу после того, как Специальная прокуратура подтвердила обвинительное заключение, и добровольно сдался трибуналу в Гааге. Активная фаза судебных слушаний продолжалась с апреля 2023 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не изменила свою позицию по Косово и продолжает признавать территориальную целостность и суверенитет Сербии. Киев придерживается принципов международного права и уважает территориальную целостность своих партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Приштине (столица Косово) с местного здания сняли большой флаг Украины. Этот показательный жест был совершен в связи с "требованием уважать суверенитет и государственность республики".

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