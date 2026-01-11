В Финляндии украинский автобус с пассажирами съехал в кювет: подробности

Автобус с пассажирами из Украины попал в дорожно-транспортное происшествие в Финляндии. Инцидент произошел в воскресенье 11 января утром в муниципалитете Ии, что в регионе Северная Похьянмаа. Транспортное средство слетело в кювет во время проезда кольца.

Видео дня

Как сообщает портал yle.fi, об обстоятельствах ДТП сообщила финская полиция. По данным правоохранителей, украинский автобус заехал на круговое движение со слишком большой скоростью для этой дорожной ситуации. В полиции отметили, что несмотря на экстренное торможение автобус не удержался на проезжей части и оказался в кювете.

По информации полиции, авария произошла на пересечении трассы Nelostie и улицы Asematie. Автобус был полностью заполнен пассажирами. В результате съезда в кювет люди не пострадали, медицинской помощи никому не понадобилось.

Подробности аварии

Правоохранители уточнили, что водитель пытался остановить автобус перед въездом в кольцо. Но скорость движения была слишком высокой для безопасного маневра. Транспортное средство сначала выехало на центральную часть кольца, а затем съехало в кювет. Повреждения автобуса не уточняются.

В той же локации в воскресенье утром произошло еще одно ДТП. Легковой автомобиль также заехал на круговое движение и получил серьезные повреждения. В этой аварии также обошлось без пострадавших.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинцы попадали в дорожные инциденты за границей во время путешествий и эвакуационных поездок.

