В субботу, 3 ноября, в Финляндии навсегда закрыли музей бывшего председателя Совета народных комиссаров РСФСР Владимира Ленина. Эта новость вызвала резонанс среди общества.

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Об этом сообщает Yle. В частности, о закрытии музея широко сообщалось в Европе, от Италии до Венгрии. Даже британская газета The Times опубликовала статью об этом. Музей просуществовал почти 80 лет.

В феврале в здании откроется Музей восточных отношений Nootti, рассказывающий о политической истории, об отношениях финнов и россиян, Советском Союзе, а также современности страны.

По словам директора музея Калле Каллио, ситуация легко может превратиться в гибридное действие. Он отмечает, что даже корректное интервью можно нарезать так, что даст неправильное представление.

"Мы не хотим быть частью пропагандистских войн или политики власти. Мы хотим заниматься обычной, безопасной музейной деятельностью", – рассказал он.

Согласно Каллио, в российских СМИ, в частности, утверждали, что решение о закрытии музея было принято в Вашингтоне (США), хотя было принято в Тампере.

По его словам, в России о закрытии музея уже сообщалось в возмущенном пропагандистском тоне. В РФ уже отреагировали на новости из Финляндии и интерпретировали их.

Справка

Музей Ленина в 1946 году основало Общество "Финляндия-СССР". Место расположения было выбрано потому, что будущие советские лидеры Владимир Ильич Ленин и Иосиф Сталин впервые встретились в этом здании в Тампере в 1905 году.

Ранее окружной суд города Хельсинки (столица Финляндии) наложил арест на отдельные активы, принадлежащие России на территории Финляндии. Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.