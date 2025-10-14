Испанию накрыл шторм 'Элис': страна страдает от наводнения и транспортного коллапса

Испанией прокатился шторм "Элис", который вызвал наводнения в северо-восточном регионе Каталония. В результате непогоды люди остались в ловушках в автомобилях, было приостановлено движение транспорта вдоль побережья Средиземного моря.

Об этом пишет The Independent. В течение выходных агентство гражданской защиты Каталонии призвало жителей дельты реки Эбро оставаться дома, поскольку погодные условия ухудшились. В городе Мурсия проводили эвакуацию людей.

Каталонские власти объявили "повышенный уровень тревоги" по наводнениям, призывая население избегать поездок и держаться подальше от рек.

В сети публиковали кадры, на которых видно потоки мутной воды, проходившие через города Ла-Рапита и Санта-Барбара в провинции Таррагона, смывая транспортные средства, уличную мебель и мусор.

Национальное метеорологическое агентство Испании Aemet объявило самый высокий уровень угрозы в провинции, предупредив, что всего за 12 часов может выпасть до 180 мм осадков.

В понедельник в некоторых районах центральной Майорки продолжалось предупреждение о сильных дождях, а государственная метеорологическая служба предупредила жителей и туристов о необходимости подготовиться к осадкам до 50 мм.

Дожди привели к хаосу в транспорте на популярном туристическом острове Ибица, поскольку аэропорт был затоплен, из-за чего было отменено по меньшей мере 24 рейса. Дороги на острове также затопило.

Сообщений о погибших или серьезно травмированных не поступало, но службы экстренной помощи спасали водителей из затонувших транспортных средств. Они работали в течение ночи, чтобы снова открыть заблокированные транспортные пути.

Железнодорожное сообщение между Барселоной и Валенсией было приостановлено до дальнейшего сообщения вдоль Средиземноморского коридора, а дороги в нескольких низменных районах были закрыты из-за наводнения.

