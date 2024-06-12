В Европе выросла заболеваемость лихорадкой денге: есть ли угроза для Украины

В 13 странах ЕС, в частности, во Франции, Румынии, Венгрии, обнаружили инвазивный вид комаров. Это связывают с ростом случаев заболевания лихорадкой денге в Европе.

Такую информацию обнародовало BBC. Изменение климата создает благоприятные условия для распространения азиатского тигрового комара, отмечает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

В Париже, где в июле состоятся Олимпийские игры, власти активно следят за распространением этих насекомых и организуют их отлов.

ECDC предупреждает, что международные поездки повышают риск новых вспышек в Европе. Центр рекомендует удалять застойную воду из садов и балконов, где могут размножаться комары, а также репелленты и москитные сетки.

За последние два десятилетия комары становятся все большей угрозой для Европы. Азиатский тигровый комар (Aedes albopictus), самый инвазивный в мире, сейчас распространяется по Европе с юга. Его нашли в Австрии, Болгарии, Хорватии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Мальте, Португалии, Румынии, Словении и Испании. Недавно он был зафиксирован также в Бельгии, Кипре, Чехии, Нидерландах и Словакии.

На территории Украины тигровых комаров обнаруживают с 2020-2021 годов в аннексированном Крыму. Их северный предел распространения в Венгрии близок к Закарпатью. Тигровые комары переносят лихорадку денге, чикунгунью и вирус Зика, ранее распространенные только в Африке, Азии и Америке.

Другой комар Aedes aegypti, переносчик желтой лихорадки и других заболеваний, поселился на Кипре. Эксперты озабочены его потенциалом для распространения в Европе.

Лихорадка денге начинается с симптомов, похожих на грипп, и может вызвать осложнения, даже смертельные случаи. В последние годы количество вспышек растет: в прошлом году во Франции зафиксировали восемь случаев, в Италии – четыре, а в Испании – два.

Кроме того, вирус Западного Нила, который также переносят комары, теперь присутствует в большем количестве регионов Европы, чем раньше. Недавно один человек был инфицирован на юге Испании, что подчеркивает благоприятные условия для комаров даже в начале года.

"Европа уже видит, как изменение климата создает более благоприятные условия для распространения инвазивных комаров в ранее не страдавших районах и заражения большего количества людей такими болезнями, как денге", – сказала директор ECDC Андреа Аммон.

По данным ВОЗ, лихорадка денге является эндемичной более чем в 100 странах, с более чем шестью миллионами случаев и 7000 смертей в прошлом году. Больше всего случаев зафиксировано в Бангладеш, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме.

Малярия, самая смертоносная болезнь, которую переносят комары, также угрожает Европе. Она передается через укусы инфицированных самок комаров-анофелесов, которые уже оказываются на континенте. Существует беспокойство, что количество случаев малярии может возрасти в будущем.

Напомним, в более чем половине провинций Аргентины обнаружены больные лихорадкой Денге. Зарегистрировано около 40 тысяч случаев этого заболевания по стране.

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