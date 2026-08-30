В Европе обнаружили смертельно опасные наркотики в форме головы Трампа. Фото

В Нидерландах появились опасные таблетки экстази в форме головы президента США Дональда Трампа. Эти наркотики содержат очень высокую концентрацию вещества ПММА и потенциально могут привести к летальному исходу.

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Об этом предупредили в Институте Тримбос, исследовательском центре по наркотикам и зависимостям в Утрехте. Речь идет о таблетках двух разных цветов (были обнаружены различные комбинации), на лицевой стороне которых изображен Трамп, а на оборотной – линия разлома, в верхней части которой расположена надпись "NL", а в нижней – "Trump".

Из-за этих таблеток экстази объявлено "красное предупреждение". Их употребление может привести к перегреву организма с возможным летальным исходом.

"Ни в коем случае не употребляйте эту таблетку. Если кто-то принял эту таблетку и в результате этого у него возникли серьезные последствия, немедленно обратитесь в медицинские службы (отделение неотложной помощи или скорую помощь) и постарайтесь тем временем максимально успокоить человека", – говорится в сообщении.

В чем опасность ПММА

ПММА (пара-метоксиметамфетамин) – это вещество, очень похожее на МДМА, действующее вещество экстази. Однако эффект от него наступает позже, а тонизирующее действие часто не проявляется. Это увеличивает риск передозировки.

Через несколько часов после употребления ПММА могут внезапно возникнуть различные симптомы, такие как тошнота, учащенное сердцебиение, судороги и резкое повышение температуры тела.

На данный момент невозможно установить, сколько таких таблеток находится в обращении, но, как сообщила Politico пресс-секретарь института Анник Гротхейс, их получили "несколько" пунктов тестирования наркотиков. По словам Гротхейс, ранее эксперты уже сталкивались с таблетками в форме логотипов Супермена или с изображениями автомобильных марок.

На данный момент институт не получал сообщений о случаях серьезных заболеваний или смертей среди лиц, которые, вероятно, употребляли этот наркотик, сообщила пресс-секретарь Associated Press.

Производство, продажа и употребление экстази являются незаконными в Нидерландах, но оно широко используется, особенно в клубах и на музыкальных фестивалях. Правительственный отчет за 2024 год свидетельствует, что около 550 000 человек употребляли этот наркотик в течение года.

Это уже не первый случай появления таблеток экстази в форме головы Трампа. В 2017 году немецкая полиция изъяла тысячи оранжевых таблеток в форме головы политика.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная полиция Украины провела завершающий этап общегосударственной антинаркотической спецоперации "Рубикон". Правоохранители ликвидировали всю цепочку наркобизнеса – от промышленного производства и складской инфраструктуры до логистики, онлайн-сбыта и финансовых потоков.

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