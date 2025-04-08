В Эстонии осудили мужчину за нападение на украинского ветерана: какое наказание он получил

В городе Нарва, на северо-востоке Эстонии, суд вынес приговор местному жителю, напавшему на ветерана войны с Украиной. По результатам судебного разбирательства мужчина получил 10 месяцев условного заключения.

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Дело рассматривалось в порядке согласительного производства, и Вирусский уездный суд вынес обвиняемому мягкий приговор – условное наказание. Кроме того, нападающий должен оплатить 1177 евро, включающий штраф и судебные издержки. Об этом сообщает эстонское издание Eesti Rahvusringhääling.

Инцидент произошел в начале марта 2025 года в торговом центре Narva Fama, когда бойцы украинского добровольческого отряда "Айдар" гостили у нарвских Кайтселийтов (добровольческие военизированные формирования в Эстонии).

53-летний житель Нарвы Дмитрий заметил ветерана из батальона "Айдар", одетого в военную форму с украинскими знаками отличия и с тростью, в продуктовом магазине Rima центра Fama и начал его сзади фотографировать. Он обижал ветерана на русском языке, сказав: "Ну что, гнида бандеровская, еще не сдохла?" Затем толкнул украинца, а также попытался сорвать с его куртки эмблему. В результате нападения ветеран получил травму – вывих правого колена.

Как сообщал OBOZ.UA, гражданин Украины, подозреваемый в нападении с ножом на прохожих в Амстердаме 27 марта, останется под стражей еще как минимум две недели. Он подозревается в попытке убийства пяти человек с террористическими мотивами.

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