На юге Молдовы нашли дрон: на место вызвали спецслужбы. Фото

В южной части Молдовы, вблизи границы с Украиной, был найден беспилотник. На место оперативно прибыли работники спецслужб.

Видео дня

Об этом сообщает полиция Молдовы. Правоохранители добавили, что дрон представляет опасность, ведь содержит взрывное устройство.

Опасная находка

Находку обнаружили в поле, недалеко от населенного пункта Тудора, в 500 метрах от границы с Украиной.

В Генеральном инспекторате полиции сообщили, что беспилотник остается активным и содержит взрывчатое вещество. Специалисты планируют провести его контролируемое уничтожение непосредственно на месте.

"Учитывая неизбежную опасность, специалисты технико-взрывной части полиции проведут контролируемый взрыв на месте. Сейчас оценивается опасность и проводятся необходимые действия для установления всех обстоятельств и демонтажа боевой стороны самолета", – говорится в сообщении.

Местных жителей эвакуировали, а граждан призвали оставаться спокойными и следовать указаниям правоохранителей.

"Просим граждан сохранять спокойствие и уважать все просьбы полиции", – отмечается в сообщении.

Напомним, последний раз на территории Молдовы обломки российских дронов-камикадзе обнаружили 13 февраля. Один БПЛА упал на сельскохозяйственном поле вблизи села Чумай Тараклейского района, а другой взорвался в поле примерно в 1,5 километрах от Чадыр-Лунги.

Как писал OBOZ.UA, на территории Молдовы обнаружили еще один беспилотник. По предварительным данным, взрывчатых веществ на БПЛА обнаружено не было. Дрон нашли в поле недалеко от города Салчия в районе Тараклии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!