В Винницкой области тепловоз столкнулся с пассажирским поездом 'Интерсити': что известно о последствиях. Фото, видео

В субботу, 18 апреля, на железнодорожной станции Браилов в Винницкой области тепловоз частного карьера врезался боком в пассажирский поезд "Интерсити+" сообщением Киев – Перемышль. Никто из 576 пассажировне получил травм.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. К пассажирам уже движется подменный поезд.

Что известно

У перевозчика сообщили, что сейчас опрашивают пассажиров относительно их дальнейших пересадок для минимизации задержек и помочь людям добраться до своих пунктов назначения.

Также там проводится координация с ГПСУ, чтобы ускорить прохождение таможенно-пограничного контроля для пассажиров международного рейса. А также компания проводит переговоры с другими перевозчиками для сохранения запланированных пересадок.

По данным источника OBOZ.UA в полиции Винницкой области, на месте происшествия уже работают правоохранители, решается вопрос о правовой квалификации события.

В Укрзализныце также добавили, что обстоятельства происшествия будут детально изучать. На месте инцидента ждут спецкомиссию, которая установит причины столкновения и оценит ситуацию.

