В Чехии неизвестный похитил из базилики череп святой: полиция планирует объявить международный розыск. Фото. Видео

В Чехии полиция расследует кражу реликвии святой Здиславы, которую неизвестный вынес из базилики накануне вечернего богослужения. Инцидент произошел 12 мая в городе Яблонне-в-Подештеде. Правоохранители уже заявили, что планируют внести похищенный предмет в международную базу разыскиваемых ценностей.

О деталях дела написало чешское издание Novinky.cz. Полиция также обнародовала видео с камер наблюдения, на котором видно мужчину с похищенным предметом между церковными скамьями. В полиции отметили, что подозреваемый был в темной одежде и светлой обуви.

Следы в базилике

По словам пресс-секретаря полиции Иваны Балаковой, реликвия имеет не только историческую, но и духовную ценность, которую невозможно оценить деньгами. В то же время для уголовного производства правоохранители планируют заказать экспертную оценку ущерба.

Полиция обратилась к свидетелям, которые могли находиться возле базилики во вторник около 18:00. Следователей интересуют записи с автомобильных видеорегистраторов и камер наблюдения вблизи храма. Иногда именно несколько секунд видео могут стать решающими, и правоохранители этого не скрывают.

Представитель доминиканского ордена Павел П. Майер заявил, что вор, вероятно, использовал специальный молоток для разбития стекла. Реликвия хранилась за двойным защитным стеклом, поэтому быстро достать ее было непросто.

Как произошла кража

По данным следствия, неизвестный похитил череп святой 12 мая между 18:00 и 18:15, незадолго до начала службы. В тот момент в храме находился только один священник, который готовился к богослужению.

Сигнализацию на ящике с реликвией временно отключили именно из-за подготовки к службе. Мужчина подбежал к реликварию, разбил двойное стекло, забрал останки и убежал из базилики.

В доминиканском ордене говорят, что подобного никто не ожидал. "Череп нашей святой находится здесь уже 120 лет, и это впервые произошло нечто подобное", – сказал Майер.

После кражи базилику снова открыли для людей. Разбитый и пустой реликварий оставили на месте. Внутри сохранилась только корона. В храме объяснили, что хотят показать посетителям, "что сегодня возможно все".

