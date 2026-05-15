В Чехии нашли похищенный череп святой Здиславы: злоумышленник залил святыню бетоном

Полиция Чехии нашла и задержала подозреваемого в похищении черепа святой Здиславы XIII века из базилики в городе Яблонне-в-Подьештеди в Либерецком крае. Мужчина залил реликвию бетоном и планировал "похоронить" в реке, теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщило издание Укринформ со ссылкой на чешское руководство полиции края. Сейчас реставраторы работают над спасением святыни.

Что известно

Отмечается, что подозреваемому, который 12 мая похитил реликвию из базилики, 35 лет. Его уже задержали. Полиция выяснила, что мужчина залил череп бетоном и планировал его "похоронить" в реке.

"С помощью "специальных психологических методов", которые правоохранители отказались раскрывать, удалось выяснить, что мужчина поместил череп в "объект", который полиция также не стала конкретизировать, и залил его бетоном. Злоумышленник планировал в пятницу "похоронить" реликвию в реке, однако полиции удалось предотвратить эти планы", – говорится в материале.

Теперь эксперты будут пытаться очистить череп от бетонной массы, а подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Полиция отмечает, что мужчина оправдывает кражу реликвии, которая имеет неоценимую историческую ценность, тем, что он "не согласен с ее выставлением в церкви и хотел похоронить ее частным образом".

Что предшествовало

12 мая в чешском городе Яблонне-в-Подештеде неизвестный вынес из базилики череп святой Здиславы XIII века. Полиция также обнародовала видео с камер наблюдения, на котором видно мужчину с похищенным предметом между церковными скамьями.

Как отметила пресс-секретарь полиции Ивана Балакова, реликвия имеет не только историческую, но и духовную ценность, которую невозможно оценить деньгами.

По данным следствия, неизвестный похитил череп святой 12 мая между 18:00 и 18:15, незадолго до начала службы. В тот момент в храме находился только один священник, который готовился к богослужению.

Сигнализацию на ящике с реликвией временно выключили именно из-за подготовки к службе. Мужчина подбежал к реликварию, разбил двойное стекло, забрал останки и убежал из базилики.

Кто такая святая Здислава

Святая Здислава (XIII век) почитается как покровительница семей, больных и бедных, а также Конгрегации сестер-доминиканок. Она была провозглашена блаженной в 1907 году, а Папа Римский Иоанн Павел II канонизировал ее в 1995 году.

