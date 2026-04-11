'В бурные времена надо выбирать стабильность': премьер Чехии Бабиш поддержал Орбана накануне выборов в Венгрии

Накануне выборов в Венгрии премьер-министр Чехии Андрей Бабиш открыто поддержал своего венгерского коллегу Виктора Орбана. Скандальный политик якобы "борется за более сильную Европу, построенную на мире", поэтому за него стоит проголосовать.

Бабиш расхвалил Орбана в соцсети X (Twitter). Глава чешского правительства напомнил, что выборы состоятся уже в воскресенье, 12 апреля.

"Он всегда боролся за более сильную Европу, построенную на мире, суверенных нациях, суверенных государствах-членах, конкурентоспособности. Он всегда защищал граждан Венгрии и национальные интересы Венгрии", – заявил "агитатор" о венгерском премьере.

То, что Орбан снова пытается получить власть после 16 лет почти безраздельного правления, Бабиш попытался выдать за преимущество:

"В неспокойные времена выбор стабильности и проверенного лидерства важнее, чем когда-либо".

Главное о выборах в Венгрии

В воскресенье, когда в Украине празднуют Пасху, Виктор Орбан и его партия "Фидес" будет бороться с лидером оппозиционной "Тисы" Петером Мадьяром.

Независимые социологические центры считают, что Мадьяр имеет уверенные шансы победить; в то же время провластные венгерские СМИ публикуют другие данные опросов: мол, большинство в парламенте сохранит партия Орбана.

Результаты социсследования Publicus прогнозируют, что за "Тису" могут проголосовать 52% тех, кто точно придет на участки, тогда как политсилу Орбана "Фидес" планируют поддержать 39%.

