"В бурные времена надо выбирать стабильность": премьер Чехии Бабиш поддержал Орбана накануне выборов в Венгрии
Накануне выборов в Венгрии премьер-министр Чехии Андрей Бабиш открыто поддержал своего венгерского коллегу Виктора Орбана. Скандальный политик якобы "борется за более сильную Европу, построенную на мире", поэтому за него стоит проголосовать.
Бабиш расхвалил Орбана в соцсети X (Twitter). Глава чешского правительства напомнил, что выборы состоятся уже в воскресенье, 12 апреля.
"Он всегда боролся за более сильную Европу, построенную на мире, суверенных нациях, суверенных государствах-членах, конкурентоспособности. Он всегда защищал граждан Венгрии и национальные интересы Венгрии", – заявил "агитатор" о венгерском премьере.
То, что Орбан снова пытается получить власть после 16 лет почти безраздельного правления, Бабиш попытался выдать за преимущество:
"В неспокойные времена выбор стабильности и проверенного лидерства важнее, чем когда-либо".
Главное о выборах в Венгрии
В воскресенье, когда в Украине празднуют Пасху, Виктор Орбан и его партия "Фидес" будет бороться с лидером оппозиционной "Тисы" Петером Мадьяром.
Независимые социологические центры считают, что Мадьяр имеет уверенные шансы победить; в то же время провластные венгерские СМИ публикуют другие данные опросов: мол, большинство в парламенте сохранит партия Орбана.
Результаты социсследования Publicus прогнозируют, что за "Тису" могут проголосовать 52% тех, кто точно придет на участки, тогда как политсилу Орбана "Фидес" планируют поддержать 39%.
Как писал OBOZ.UA:
– За день до выборов в Венгрии президент США Дональд Трамп заявил о готовности оказать масштабную экономическую поддержку Будапешту в случае победы Виктора Орбана.
– 10 апреля Трамп тоже агитировал граждан Венгрии. Он заявил, что полностью и безоговорочно поддерживает переизбрание Орбана на пост премьер-министра, потому что он "настоящий друг, борец и победитель".
