В Британии разбился вертолет, есть погибший и раненые: все подробности

В поле недалеко от города Донкастер в Южном Йоркшире, Великобритания, 30 октября упал во время полета и разбился легкий частный вертолет. Из-за авиакатастрофы погиб 70-летний мужчина, а еще три человека, среди которых один ребенок, получили ранения.

Самолет вылетел из аэропорта Рэтфорд-Гамстон в Ноттингемшире незадолго до аварии. Об этом рассказывает британский национальный вещатель.

Пожилой мужчина скончался на месте аварии, "несмотря на все усилия медицинского персонала". А вот 41-летний пилот и двое его пассажиров, 58-летняя женщина и 10-летний мальчик "получили легкие травмы", цитирует ВВС сообщение представителей полиции Южного Йоркшира.

Кто именно погиб, и как он оказался на месте аварии, не сообщается.

Почему произошла авария

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Полиция Южного Йоркшира вместе с правительственным отделом расследования авиационных аварий начали совместное расследование инцидента.

Правоохранители призвали всех, кто видел аварию или имеет информацию об инциденте, связаться с ними. Особенно полиция "заинтересована услышать тех, кто имеет видеозаписи с вертолетом, предшествовавшие катастрофе".

В аэропорту Рэтфорд-Хамстон лишь подтвердили, что "вертолет, который базируется и эксплуатируется арендатором на территории аэропорта, попал в инцидент".

Что говорят очевидцы

Авария произошла на поле возле Ингс-Лейн в Бентли, чуть севернее Донкастера. Это довольно безлюдное место и запрещенная для полетов дронов зона, хотя рядом (в 500 метрах) проходит трасса в город. Она сразу была закрыта "большим полицейским кордоном", также на место прибыла частная карета скорой помощи.

Вместе с полицией доступ к месту аварии блокировала охрана биоэнергетической компании Refood (на снимке их машина чуть дальше от полицейской).

Люди, работающие на строительной площадке неподалеку, рассказывают, что примерно за десять минут до аварии видели вертолет, летевший в направлении Бентли. Причем "двигатель вертолета звучал очень плохо", говорят они.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце прошлой недели военный вертолет и истребитель Соединенных Штатов потерпели крушение над Южно-Китайским морем – причем потерпели крушение с разницей в 30 минут. К счастью, в том инциденте оба экипажа остались живы.

А в Австралии авиакатастрофу потерпел легкомоторный самолет, в результате чего погибли три человека. По словам специалистов, из-за особенностей авиационного топлива и силы воспламенения шансов на спасение у пассажиров не было.

