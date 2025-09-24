На Тайване пронесся супертайфун 'Рагаса', вышло из берегов горное озеро: 14 человек погибли, десятки пропали без вести. Фото и видео

Тайвань с понедельника, 22 сентября, накрыл мощный супертайфун Рагаса. Стихия повредила природную дамбу на горном озере, вода из него затопила один из населенных пунктов.

Эвакуированы тысячи людей, известно о гибели 14 местных жителей, а также о пострадавших и более 100 пропавших без вести. Подробности сообщают издания CNN, ВВС и Guardian.

Тайвань накрыл супертайфун Рагаса, стихия бушует в Филиппинах и Гонконге

Тайфун накрыл Филиппины и Тайвань в понедельник. Он вызвал ливни и сильный ветер, из-за чего покинуть свои дома вынуждены были тысячи людей.

Уже во вторник, 23 сентября, стихия вызвала новое бедствие: из-за тайфуна в тайваньском уезде Хуалянь частично разрушилась "дамба" на горном озере, которая образовалась в результате оползня. Без естественной преграды 68 миллионов тонн воды затопили соседний населенный пункт Гуанфу, по пути разрушив мост.

На опубликованных западными СМИ кадрах видно, как в затопленном поселке улицы превратились в полноводные "реки", по которым плавают легковые авто и деревья, вырванные с корнями. Шквальные ветры срывали кровли с домов. А местные жители вынуждены были спасаться от большой воды на верхних этажах зданий.

Не обошлось и без жертв: по состоянию на среду, 24 сентября, известно о по меньшей мере 14 погибших и 18 пострадавших. Количество пропавших без вести возросло в четыре раза: если сначала местные власти заявляли о поисках 30 человек, то на утро среды неизвестной остается судьба по меньшей мере 129 человек.

На севере Филиппин погибли от двух до семи человек: максимальное пока количество жертв назвали в государственном информационном агентстве Филиппин: там говорят о смерти семи рыбаков – они утонули, когда в понедельник их лодка перевернулась у побережья Лусона.

Почувствовал на себе мощь стихии и Гонконг. Международный аэропорт Гонконга, один из крупнейших в регионе, со вторника приостановил полеты, ограничения планируют снять в четверг. Местная авиакомпания Cathay Pacific была вынуждена отменить более 500 рейсов. В этой автономии объявили самый высокий уровень предупреждения о тайфуне. Известно об эвакуации уже более миллиона человек и переводе в более безопасные воды более чем 10 тысяч судов.

По данным Гонконгской обсерватории, уровень воды в прибрежных районах поднялся на более чем 3 м, затопив улицы и нарушив электроснабжение в низменных районах.

Принесенные тайфуном сильные ветры с порывами до 168 км/ч парализовали работу финансового цента Гонконга, большинство школ и предприятий не работают, вынужденно прекращено также курсирование общественного транспорта.

На очереди – материковый Китай

Сейчас к встрече с тайфуном Рагаса, который китайские метеорологи уже окрестили "королем штормов",готовится и материковый Китай. Юго-восточного побережья КНР разрушительный шторм, согласно прогнозам, достигнет в среду. А уже в четверг под угрозой окажутся Вьетнам и Лаос.

Китайские метеорологи прогнозируют, что в результате сильнейшего шторма на планете в этом году за считанные часы выпадет месячная норма осадков. Власти страны начали масштабную эвакуацию населения: на юге страны эвакуированы уже почти два миллиона человек.

Основной удар, согласно прогнозам, придется на китайскую провинцию Гуандун, где расположены такие огромные города как Шэньчжэнь и Гуанчжоу.

Только в Шэньчжэне на юго-востоке Китая власти издали приказ об эвакуации 400 тыс. человек. Органы управления чрезвычайными ситуациями в китайском технологическом центре заявили, о необходимости "не выходить на улицу без надобности", исключение сделали для спасателей и работников организаций, обеспечивающих жизненно важные потребности населения.

Также аналогичные меры введены в городах Чаочжоу, Чжухай, Дунгуань и Фошань.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущий раз побережье Китая тайфун наивысшего уровня опасности накрыл в конце июля этого года.

Скорость ветра местами достигала 140 км/ч. Тайфун под названием "Випха" тогда привел к транспортному коллапсу: в аэропортах Гонконга, Шэньжэня, Чжухая и Макао рейсы были отменены или отложены, остановилась также часть скоростных поездов.

Сообщалось о по меньшей мере двух десятках пострадавших, сотни людей прятались в укрытиях.

