В Болгарии стартовали парламентские выборы: что будут означать их результаты для Украины

В Болгарии 19 апреля проходят парламентские выборы, которые стали уже восьмыми за пять лет. Фаворитом голосования называют бывшего президента Румена Радева.

Болгарские избиратели с определенным скептицизмом относятся к выборам, ведь люди устали от неоднократных досрочных голосований и политиков, которых считают коррумпированными. OBOZ.UA собрал основную информацию о выборах в Болгарии и их влиянии на Украину.

Фавориты и аутсайдеры

Социологические опросы подтверждают, что с большой долей вероятности победу на выборах может одержать бывший президент Радев. Он известен в болгарском политическом истеблишменте как евроскептик, выступающий против военной поддержки Украины в войне против РФ.

Во время своей избирательной кампании Радев пообещал "положить конец череде слабых и недолговечных правительств и искоренить повсеместную коррупцию".

Опросы общественного мнения, опубликованные накануне выборов, показали, что партия Радева "Прогрессивная Болгария" может получить около 35% голосов, что больше, чем месяц назад. Если это подтвердится, это будет один из самых сильных результатов для одной партии за последние годы, хотя и не обеспечит ей парламентского большинства.

На финальном митинге 16 апреля Радев использовал кадры своих встреч с мировыми лидерами, включая диктатора Владимира Путина. Оппоненты обвиняют его в попытке сменить проевропейский курс Болгарии на пророссийский, хотя сам Радев заявляет, что его цель – "ликвидация олигархической модели".

Борьба с подкупом голосов

МВД Болгарии предупредило, что в день выборов будут обеспечены беспрецедентные меры. В ходе предвыборных рейдов изъято более 1 млн евро наличными, задержаны сотни человек, включая нескольких муниципальных советников и мэров, подозреваемых в организации сетей по покупке голосов.

Исполняющая обязанности президента Илияна Йотова наложила вето на поправки, которые ограничивали количество участков за рубежом в странах вне ЕС. Это вызвало конфликт с частью парламента, но в итоге позволило болгарской диаспоре (особенно в Турции и Великобритании) голосовать в обычном режиме.

Когда ждать первых результатов

Избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени (совпадает с Киевским). Результаты экзит-поллов ожидаются по мере закрытия избирательных участков, а предварительные данные могут быть опубликованы уже 20 апреля.

Опрос, проведенный софийской компанией Alpha Research, прогнозирует явку около 60%, что почти вдвое больше, чем 34%, зафиксированные в июне 2024 года. Эти данные свидетельствуют о растущем недовольстве длительным доминированием партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым, которая занимает второе место с примерно 18% голосов, и "Движения за права и свободы", лидер которого Делян Пеевски находится под санкциями США и Великобритании за коррупцию.

Как сообщал OBOZ.UA, парламентские выборы в Болгарии проходят в условиях затяжного системного кризиса, который превратился в новую норму для страны. За последние годы Болгария фактически потеряла способность к стабильному управлению: постоянные досрочные выборы, распад коалиций и кратковременные правительства стали хроническим явлением.

