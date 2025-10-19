В Boeing со 140 пассажирами треснуло стекло после столкновения с неизвестным объектом: окровавленный пилот совершил срочную посадку. Фото

В Соединенных Штатах пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании United Airlines, следовавший из Денвера в Лос-Анджелес, столкнулся с неизвестным предметом. После инцидента борт был вынужден совершить посадку в Солт-Лейк-Сити.

Видео дня

В результате внезапного удара лобовое стекло получило сильные повреждения. Об этом сообщает Aviation A2Z.

Подробности инцидента

Инцидент произошёл 16 октября 2025 года во время рейса UA1093, на борту которого находились 140 пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, самолёт снизился с высоты 10,9 тыс. метров до 7,9 тыс. метров, прежде чем благополучно приземлиться в Международном аэропорту Солт-Лейк-Сити.

Пассажиры впоследствии были перебронированы на запасной Boeing 737 MAX 9, чтобы завершить свой путь до Лос-Анджелеса с шестичасовой задержкой. При этом пилот United Airlines получил травму из-за трещины на лобовом стекле.

На опубликованных в сети снимках видны следы ожогов на лобовом стекле и царапины на руке пилота, что указывает на сильный удар, а не на простую структурную трещину. После столкновения с неизвестным предметом пилоты оперативно начали снижение и направились в ближайший аэропорт.

Космический мусор или метеорит

Судя по следам выжженной поверхности и ударам, эксперты в области авиации предполагают, что причиной мог стать космический мусор или небольшой метеорит. Хотя эти заявления остаются неподтверждёнными, они указывают на исключительно редкий сценарий.

Обычно лобовые стекла самолетов проектируются с учетом того, чтобы выдерживать значительные столкновения с птицами и перепады давления. Однако столкновения с высокоскоростными обломками, движущимися с орбитальной скоростью, практически не встречаются коммерческой авиации.

Официального подтверждения источника повреждений пока не поступало. Авиакомпания United Airlines не сообщила о каких-либо травмах, за исключением лёгких ушибов у пилота.

Напомним, на обратном пути в США из Брюсселя самолет главы Пентагона Пита Хегсета был вынужден вернуться в Великобританию. Причиной стало повреждение лобового стекла правительственного "Боинга".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!