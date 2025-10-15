Самолет Пентагона с Хэгсетом на борту совершил экстренную посадку в Великобритании: что происходит

На обратном пути в США из Брюсселя, где сегодня состоялись заседания министров обороны стран НАТО и Контактной группы "Рамштайн", самолет главы Пентагона Пита Гегсета был вынужден вернуться в Великобританию. Причиной стало повреждение лобового стекла правительственного "Боинга".

Видео дня

Об этом сообщил спикер военного ведомства США Шон Парнелл. Он также указал причину экстренной посадки Boeing C-32A ВВС США.

Правительственный самолет с главой Пентагона Питом Гегсетом на борту, который вылетел из Брюсселя, внезапно подал сигнал бедствия над Атлантикой. После этого он вернулся и совершил посадку на британскую авиабазу.

Причиной экстренной посадки стала трещина на лобовом стекле.

"На обратном пути в Соединенные Штаты с заседания министров обороны НАТО самолет военного министра Хегсета совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины на лобовом стекле", – сообщил спикер Пентагона.

По его словам, приземление прошло в стандартном режиме, и все на борту в безопасности, включая министра Хегсета.

Boeing C-32A находился примерно на 30-й минуте полета, когда была обнаружена проблема разгерметизации.

Самолет снизился до 3048 метров, а экипаж решил перенаправить рейс на RAF Mildenhall, базу Королевских ВВС в графстве Саффолк, Великобритания.

Boeing C-32A приземлился на взлетно-посадочной полосе 10.

После приземления Гегсет лаконично прокомментировал ситуацию в соцсети Х.

"Все хорошо. Слава Богу. Продолжайте миссию!", – написал глава Пентагона.

Напомним, 15 октября в Брюсселе под председательством Великобритании и Германии состоялось 31-е заседание Рамштайн. В нем приняли участие министры обороны 50 стран, а также глава Пентагона Пит Хегсет и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, выступая на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Пит Хегсет пригрозил России большими проблемами, если она не прекратит войну в Украине. Он отметил, что война в Украине должна завершиться под руководством президента США Дональда Трампа и при поддержке Евросоюза. В случае, если мир не будет достигнут в краткосрочной перспективе, США вместе с союзниками применят необходимые меры, чтобы наказать Кремль за агрессию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!