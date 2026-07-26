В Берлине на прайде фургон протаранил толпу людей: есть погибшие

В ночь на 26 июля в районе Тиргартен в центре Берлина микроавтобус врезался в толпу возле места проведения ежегодного ЛГБТ-прайда Christopher Street Day. Полиция подозревает "исламистский теракт", в результате которого, по последним данным, погиб один человек, ещё 16 получили ранения. Однако число погибших может увеличиться, предупредили медики.

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В настоящее время проведение прайда приостановлено, весь центр города перекрыт. При этом сейчас в Берлине "патрулируют полицейские, вооруженные пулеметами", отмечает Deutsche Welle.

Что известно о теракте

Как сообщает полиция, белый фургон был намеренно направлен в толпу. Машина сбила нескольких человек и остановилась.

Спикер полиции города Флориан Нат заявил, что личность подозреваемого уже установлена. Оказывается, он "известен полиции, поскольку связан с исламистскими группировками" в Берлине, утверждает правоохранитель.

Подозреваемый находится в розыске. Пока неизвестно, были ли задействованы в инциденте другие террористы. Также сообщается, что пока "никто не арестован".

Что говорят медики и полиция

Медики утверждают, что трое из 16 раненых получили "очень тяжёлые, угрожающие жизни травмы".

Полиция перекрыла людям доступ к району Тиргартен и сообщила, что пока район остается закрытым, хотя операция по зачистке территории "постепенно сворачивается".

"Сейчас мы собираем воедино факты на основе улик, найденных на месте происшествия. Поэтому радиус поиска охватывает весь город. Нам нужно воспользоваться дневным светом, чтобы тщательно обыскать все и изучить улики", – отметил Флориан Нат.

Что говорят власти

В отличие от полиции власти не спешат называть совершенное преступление терактом.

Мэр Берлина Кай Вегнер, посетивший место происшествия, назвал инцидент "нападением на наше свободное и открытое общество". По его словам, "толерантный и мирный Берлин подвергся жесточайшему нападению".

Канцлер Германии Фридрих Мерц также осудил то, что он назвал "ужасным преступлением". В своем заявлении канцлер отметил, что совместно с министром внутренних дел Александром Добриндтом обеспечит "полное и беспристрастное расследование этого ужасного преступления" и привлечение виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в берлинском парке в районе Альт-Хоэншенгаузен было обнаружено тело мертвой женщины – гражданки Украины. Правоохранители обнаружили на верхней части тела травмы, что может свидетельствовать о насильственной смерти. Полиция практически сразу арестовала подозреваемого.

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