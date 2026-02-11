В Берлине в парке нашли мертвую украинку: появились данные о подозреваемом в убийстве. Фото и видео

Утром 10 февраля в берлинском парке в районе Альт-Хоэншёнхаузен было обнаружено тело мертвой женщины – гражданки Украины. Правоохранители выявили на верхней части тела травмы, что может свидетельствовать о насильственной смерти.

Полиция начала расследование убийства и арестовала подозреваемого. Об этом сообщил телеканал ARD в программе Tagesschau.

Подробности преступления

Согласно заявлению берлинской полиции, тело 40-летней женщины было найдено в парке недалеко от Альтенхоферштрассе. Она скончалась от травм верхней части тела. Более подробная информация пока не разглашается.

Полиция получила сообщение около 3:30 утра. Сотрудники правоохранительных органов арестовали на месте происшествия 46-летнего подозреваемого. Согласно предварительным выводам берлинской прокуратуры, убитая женщина и подозреваемый были знакомы. Мотив преступления остается неясным.

По сообщению газеты Bild, в понедельник в 3:30 утра в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины. Она была найдена вся в крови на скамейке на детской площадке на улице Альтенхоферштрассе в районе Лихтенберг.

Также полиция обнаружила разбросанные по снегу вокруг небольшой зеленой зоны термокружку и зажигалку. Следователи изъяли улики на месте преступления и расследуют убийство.

Реакция посольства

Посольство Украины в Германии отреагировало на убийство украинки. В дипломатическом ведомстве заявили, что берлинская полиция подтвердила факт гибели гражданки Украины 9 февраля.

Также посольство подтвердило, что расследуется вероятность убийства. Задержанный подозреваемый также гражданин Украины. Дело находится на контроле посольства.

Напомним, в чешском городе Фридек-Мистек обнаружили мертвой 22-летнюю украинку Андриану Офрим. Полиция также задержала подозреваемого, признавшегося в совершении преступления.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп призвал к максимально суровому наказанию для мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве украинки Ирины Заруцкой, подчеркнув необходимость "быстрого суда" и смертной казни.

