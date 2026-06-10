В Белфасте начались антимигрантские погромы после попытки суданца отрезать голову британцу. Фото и видео

В столице Северной Ирландии Белфасте вечером 10 июня начались массовые антимигрантские протесты и беспорядки после жестокого нападения на местного жителя. Полиция задержала подозреваемого в попытке убийства мужчины, которого идентифицировали как гражданина Судана в возрасте около 30 лет.

Видео дня

Об этом сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на Полицейскую службу Северной Ирландии. У правоохранителей заявили, что подозреваемого задержали после нападения, которое премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "отвратительным" и "ужасным".

По данным полиции, на месте происшествия нашли кухонный нож.

Жестокое нападение

Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях. На записи видно, как один мужчина сидит сверху на другом, который лежит на дороге, и несколько раз наносит ему удары ножом в голову и шею. По словам очевидцев, несколько прохожих вмешались и помогли остановить нападавшего еще до прибытия полицейских.

Пострадавший, мужчина в возрасте более 40 лет, получил тяжелые ранения лица, глаз, шеи и спины. Его госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии.

Помощник главного констебля Райан Хендерсон назвал нападение "чрезвычайно тревожным инцидентом". Он сообщил, что полиция начала расследование для установления мотивов преступления.

"Это жестокое нападение всколыхнуло общество и вызвало серьезное беспокойство среди людей", – отметил Гендерсон.

Протесты и поджоги

Вскоре после распространения информации о нападении в сети начали появляться призывы к массовым протестам против иммиграции. К вечеру сотни людей собрались в разных районах Белфаста.

По информации журналистов AFP, часть протестующих была в масках. В городе подожгли автобус и несколько транспортных средств, а также перекрыли дороги. Над разными районами Белфаста поднимался дым, тогда как над городом патрулировали полицейские вертолеты.

Полиция и представители власти еще до начала акций неоднократно призывали граждан сохранять спокойствие. Однако протесты быстро переросли в беспорядки.

Гендерсон заявил, что правоохранители знают о призывах к протестной активности по всей Северной Ирландии. Он отметил, что люди могут испытывать страх, гнев и другие сильные эмоции после попытки убийства, но попросил граждан не прибегать к насилию.

Полиция также призвала не распространять видео нападения из-за его жестокого характера.

Реакция властей

Лидеры пяти главных политических партий Северной Ирландии выступили с совместным заявлением, в котором осудили нападение.

"В нашем обществе нет места для такой жестокости. Мы призываем к спокойствию и даем возможность правосудию сделать свое дело", – говорится в обращении.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также отреагировал на событие. По его словам, он не имеет "никакой терпимости к отвратительным сценам насилия на наших улицах".

"Мои мысли прежде всего с пострадавшим. Я благодарен всем, кто вмешался и помог остановить нападение", – написал глава британского правительства.

В то же время полиция отметила, что пока нет данных, которые бы свидетельствовали о террористическом характере преступления. Расследование продолжается, а мотивы нападавшего еще устанавливаются.

Отдельное внимание в обществе привлек миграционный статус задержанного. Депутат британского парламента Гэвин Робинсон заявил, что мужчина находился в стране по пятилетней визе. В полиции подтвердили, что обратились в Министерство внутренних дел Великобритании для уточнения всех деталей его пребывания в стране.

Статус подозреваемого

Главный констебль полиции Джон Бутчер сообщил, что подозреваемый прибыл в Белфаст из Дублина в 2023 году и в том же году обратился за убежищем. По его словам, мужчине предоставили право на проживание в Великобритании до 2028 года.

Эту информацию подтвердило и Министерство внутренних дел Великобритании. В ведомстве заявили, что задержанный является гражданином Судана, который получил статус беженца в 2023 году. Власти также отметили, что пока нет никаких данных, которые бы свидетельствовали о террористическом характере нападения.

Предъявлено обвинение

Во вторник 30-летнему подозреваемому официально предъявили обвинение в покушении на убийство, хранении холодного оружия в общественном месте и угрозах убийством. 11 июня он должен предстать перед магистратским судом Белфаста.

По данным полиции, мужчина ранее не фигурировал в базах национальной безопасности и не был известен правоохранительным органам Северной Ирландии. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства нападения и проверяют маршрут его прибытия в Великобританию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как 16 мая, в центре Лондона десятки тысяч людей прошли маршем в рамках двух отдельных акций протеста. Одна была направлена против высокого уровня иммиграции и "исламской угрозы британской идентичности", а другая – в поддержку палестинцев.

Полиция в связи с многотысячными протестами привлекла 4000 сотрудников, в том числе подкрепление из-за пределов столицы, и пообещала"максимально решительно применять свои полномочия" в рамках операции по поддержанию общественного порядка, которую назвали крупнейшей за последние годы.

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