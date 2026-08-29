В Беларуси "засветился" грузовой самолет из Ирана: всплыли подробности

В Минске зафиксировали прибытие иранского транспортного Boeing 747-281F с бортовым номером EP-FAB, принадлежащего авиакомпании Fars Air Qeshm. Борт находился в белорусской столице с 26 августа и за два дня совершил несколько вылетов.

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Точные координаты самолета временно не отслеживались из-за отсутствия данных. Об этом говорится в аналитике издания "Милитарный".

Странный маршрут над Россией

Иранский тяжелый грузовик прибыл в Беларусь под кодом рейса QFZ9962. На следующий день, 27 августа, самолет поднялся в воздух из аэропорта Минска и находился в полете около пяти часов. Маршрут пролегал через воздушное пространство Российской Федерации, после чего борт снова вернулся в столицу Беларуси.

На отдельных участках пути сервис AirNav Radar отобразил траекторию пунктиром. Такое обозначение указывает на то, что точные координаты самолета временно не отслеживались.

Утром 28 августа иранский самолет снова вылетел из Минска, взяв курс на Тегеран. В 14:43 борт успешно совершил посадку в иранской столице. Таким образом, за несколько дней иранский Boeing совершил круговой перелет Тегеран – Минск – Тегеран с промежуточными маневрами над территорией РФ.

Борт под жесткими санкциями США

Самолет Boeing 747-281F с заводским номером 25171 имеет сомнительную репутацию. 24 января 2019 года Министерство финансов США включило авиакомпанию Fars Air Qeshm и два ее судна, включая EP-FAB, в санкционные списки.

По данным американских властей, перевозчик регулярно привлекался к транспортировке военных и спецгрузов в интересах Корпуса стражей исламской революции, в частности на сирийском направлении.

Ранее данный борт неоднократно замечали на маршрутах из Ирана в Дамаск и Бейрут. Зарубежные и израильские аналитики связывали эти рейсы с логистикой оружия и компонентов для подконтрольных Тегерану группировок.

Кроме того, борт замечен в полетах в Африку. В 2024 году агентство Reuters сообщало, что иранская грузовая авиация использовалась для поставки ударных беспилотников и военного снаряжения в Судан.

Несмотря на то, что сервисы открытых данных позволяют детально отследить географию перемещений самолета, сведений о содержимом его трюма нет. Точный характер груза, доставленного в Минск и перевезенного в ходе полетов над РФ, остается неизвестным.

Напомним, в Гомельской области Беларуси возле села Якимовка строят железнодорожную инфраструктуру и платформу для техники. Они должны обеспечить прием воинских поездов к новому объекту.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Беларусь стала одним из важных элементов российской военной машины в войне против Украины. После начала полномасштабного вторжения белорусские предприятия производили для российского военно-промышленного комплекса электронику, прицелы, артиллерийские снаряды и тяжелые грузовики для перевозки баллистических ракет.

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