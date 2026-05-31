Беларусь стала одной из опор российской военной экономики: медиа узнали, как Лукашенко помогает Путину

Беларусь стала одним из ведущих форпостов российской военной машины в войне против Украины. Несмотря на это официальный Минск продолжает подчеркивать, что белорусская армия в боевые действия не вступит.

Об этом сообщает Associated Press. С начала полномасштабного вторжения белорусские предприятия изготавливали для российского ВПК ряд важных компонентов, в частности электронику, прицелы, артснаряды и тяжелые грузовики для перевозки баллистических ракет.

Как Минск помогает Москве

Как заявил, уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, во фрагментах недавно запущенной по Украине ракеты "Орешник", были именно белорусские микрочипы.

По данным группы BYPOL, в состав которой входят бывшие белорусские военные и силовики-оппозиционеры, белорусскую промышленность интергрировали в военную машину РФ. Производством оружия и боеприпасов, ремонтом боевой техники и обеспечением логистики занимаются более 500 предприятий.

"Режим Лукашенко достаточно серьезно вовлечен в войну. Лукашенко помогает России всеми возможными способами", – сообщил глава организации Владимир Жигарь.

Кроме этого, Минск предоставляет Москве учебные площадки, ВС РБ проводят с оккупантами совместные учения а российские солдаты лечатся в белорусских военных госпиталях.

Кроме этого, в Гомельской области, граничащей с Украиной, по словам Жигаря, строится большой полигон с казармами под значительный контингент. По его словам, Минск фактически потерял военный суверенитет.

"Как только Москва сочтет это необходимым для своей стратегии, она естественно использует Беларусь как стартовую площадку для нового вторжения в Украину или какого-то вооруженного конфликта со странами НАТО", – подчеркнул он.

Беларуси грозит крах в случае вступления в войну

В то же время, по официальным данным, вооруженные силы Беларуси насчитывают 48 600 военнослужащих, что является крошечной силой по сравнению с 1,5 миллионами российских военнослужащих.

Как заявил белорусский оппозиционный журналист-аналитик Александр Алесин, в случае войны Минск может мобилизовать 290 тыс человек, но их обучение может занять очень долгое время. Кроме того, это означало бы забрать всех мужчин из национальной экономики, в результате чего Беларуси грозит тотальный крах.

"Белорусская армия непригодна к наступательным действиям. Атака из Беларуси потребует мобилизации до 500 000 военнослужащих. Даже с небольшими силами украинцы могут легко нанести белорусской армии сокрушительные потери. Последнее, чего хочет Лукашенко, это воевать, и он будет цепляться за свою действующую позицию любой ценой, чтобы избежать этого, получая при этом щедрую прибыль от войны", – пояснил медийщик.

Напомним, ранее в Беларуси раскрыли, где находится в стране ракета "Орешник". Комплекс базируется на территории бывшего аэродрома "Кричев-6", поскольку в течение 20-29 декабря 2025 года туда прибыл военный эшелон из России.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может присоединиться к войне только в случае прямой военной агрессии. По его словам, Минск с Киевом воевать не собирается.

