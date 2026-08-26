Беларусь строит железную дорогу для нового военного объекта: появились подробности

В Гомельской области Беларуси возле села Якимовка строят железнодорожную инфраструктуру и платформу для техники. Они должны обеспечить прием воинских поездов к новому объекту.

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Об этом сообщило белорусское бюро "Радио Свобода". Журналисты ссылаются на проектную документацию, полученную "Сообществом железнодорожников Беларуси".

Что предусматривает проект

Официальное название объекта — "Строительство полигона в Гомельской области". Проектная документация подтверждает, что для него создается отдельная железнодорожная инфраструктура.

Заказчиком проекта указан институт "Военпроект". Согласно документации, отдельный подъездной путь будет рассчитан на 60 вагонов.

Также планируется построить грузовой двор с рампой. Она предназначена для разгрузки колесной и гусеничной техники. Точное местоположение нового объекта пока неизвестно.

Возле Гомеля строят военную базу

Вблизи Гомеля с конца 2023 года ведётся строительство новой военной базы. Ранее сообщалось, что там, вероятно, может быть дислоцирована 37-я отдельная воздушно-десантная бригада белорусских сил специальных операций.

В 2025 году правительство Александра Лукашенко создало 37-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, заявив о необходимости "укрепления южного сектора". Тогда же отмечалось, что её задачей должна быть защита от угроз со стороны Украины.

На официальных кадастровых картах Беларуси восточная часть территории нового объекта имеет статус "военного городка", тогда как западная обозначена как "тактический полигон".

В июне 2026 года СМИ писали, что часть объектов военного городка уже достроена. Сейчас на его территории ведутся работы по прокладке железнодорожных путей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Беларусь стала одним из важных элементов российской военной машины в войне против Украины. По данным Associated Press, после начала полномасштабного вторжения белорусские предприятия производили для российского военно-промышленного комплекса электронику, прицелы, артиллерийские снаряды и тяжелые грузовики для перевозки баллистических ракет.

Сегодня в военную машину России интегрировано более 500 белорусских предприятий, занимающихся производством оружия и боеприпасов, ремонтом военной техники и логистикой. Кроме того, Минск предоставляет российским военным учебные полигоны, а белорусские и российские военные регулярно проводят совместные учения.

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