Исследователи установили вероятное место развертывания ракет 'Орешник' в Беларуси – Reuters

Россия, вероятно, размещает новые баллистические ракеты "Орешник", способные нести ядерное оружие, на бывшей авиабазе на востоке Беларуси. Речь идет об аэродроме "Кричев", расположенном в 14 километрах к востоку от одноименного города Могилевской области.

Там двое американских исследователей заметили признаки торопливого строительства объекта, который имел признаки, характерные для российской стратегической ракетной базы. Их оценка в целом согласуется с выводами американской разведки. Об этом пишет Reuters.

Что удалось выяснить

Исследователи Джеффри Льюис из Института международных исследований Мидлбери в Калифорнии и Декер Эвелет из исследовательской и аналитической организации CNA в Вирджинии заявили, что их выводы о развертывании ракет "Орешник" основываются на снимках коммерческой спутниковой компании Planet Labs. На них зафиксированы объекты, похожие на российскую стратегическую ракетную базу.

Льюис и Эвелет заявили, что они на 90% уверены, что мобильные пусковые установки для ракет "Орешник" будут размещены на бывшей авиабазе вблизи Кричева, примерно в 307 км к востоку от столицы Беларуси Минска и в 478 км к юго-западу от Москвы.

Американские исследователи оценили, что площадка достаточно большая, чтобы разместить только три пусковые установки, а остальные могут быть размещены в другом месте.

"Исследователи заявили, что анализ снимков Planet Labs обнаружил поспешный строительный проект, который начался между 4 и 12 августа и имел признаки, характерные для российской стратегической ракетной базы", – сказано в статье.

Одним из признаков такого строительства на снимке от 19 ноября является "военный железнодорожный перегрузочный пункт", окруженный ограждением, к которому поездом можно доставлять ракеты, их мобильные пусковые установки и другие компоненты, отметил Эвелет.

Другой особенностью, по словам Льюиса, является заливка в конце взлетной полосы бетонной площадки, которая затем была покрыта землей, что, по его мнению, "соответствует замаскированной пусковой точке".

"Орешник" в Беларуси

Александр Лукашенко сообщил в четверг, 18 декабря, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" прибыла в Беларусь. Расчет ракеты уже стал на боевое дежурство.

Диктатор также заявил, что "любое агрессивное движение" в сторону беларуских границ Минск расценит как "угрозу союзному государству". Лукашенко добавил, что в стране создана белорусская школа ракетостроения.

Он не раскрыл точное количество российских ракетных комплексов "Орешник", которые получила РБ. Лукашенко пошутил, явно завысив это количество.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев имеет данные о расположении комплекса "Орешник" на территории Беларуси. Информацию о размещении комплекса уже передали украинским партнерам.

Мы также писали о том, что в Беларуси утверждают, что недавнее размещение на их территории российского комплекса "Орешник" якобы является ответом на агрессию Запада. Сама же РБ "не собирается воевать".

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на распространение информации о якобы сверхбыстром подлете баллистической ракеты "Орешник" с территории Беларуси в Киев, на практике это невозможно. Более того, значительная часть Украины находится вне зоны ее поражения.

В Defense Express отметили, что появление таких заявлений в медиа связано с неправильной трактовкой скорости и принципов полета баллистических ракет.

