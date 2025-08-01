Не исключаем провокаций: пограничники оценили риски обучения Беларуси и РФ

На территории Беларуси пока не наблюдается создание ударных группировок, которые могли бы представлять непосредственную угрозу для Украины. Однако пограничное направление с РБ остается потенциально опасным, поэтому Украина продолжает усиливать оборонительные меры на этом участке.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Военный подчеркнул, что Украина должна и остается максимально бдительной.

В целом, по словам Демченко, ситуация на украинско-белорусской границе по-прежнему остается стабильной. Никаких признаков формирования или присутствия военных группировок, которые могли бы угрожать безопасности Украины, до сих пор не обнаружено

Учения РФ и РБ

Совместные учения Беларуси и России запланированы на сентябрь. Украина внимательно следит за всеми действиями на территории соседнего государства, подчеркнул Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что пограничное направление с Беларусьюостается потенциально опасным для страны независимо от активной или пассивной фазы общевойсковых учений. Соответственно, Украина продолжает усиливать оборонительные меры на этом участке, в частности совершенствуя инженерное обустройство границы.

Но во время активной фазы учений риск роста угрозы для Украины может увеличиться, добавил Демченко и предостерег, что со стороны военных РФ и РФ нельзя исключать вероятность провокаций или других дестабилизирующих действий на границе Украины.

Что предшествовало

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин ранее объявил, что совместные с РФ учения "Запад-2025" переносятся от западных границ вглубь белорусской территории. Целью якобы является подтверждение "готовности к диалогу, компромиссам и снижению напряженности".

Как сообщал OBOZ.UA, количество вражеских атак на позиции украинских пограничников в Сумской области уменьшилось после освобождения Кондратьевки. Теперь наши подразделения могут лучше держать собственные позиции, расположенные левее и правее освобожденного района.

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