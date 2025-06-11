Кровавая стрельба в школе Австрии: в доме преступника нашли предсмертную записку

Стрельбу в школе в городе Грац (Австрия) 10 июня совершил бывший ученик, 21-летний Артур А. У него дома нашли предсмертную записку, также он отправил матери прощальное видео перед тем, как убить 10 человек и покончить с собой в школьном туалете.

Видео дня

Выстрелы в школе BORG Dreierschützengasse в районе Ленд прозвучали незадолго до 10 часов утра. Как передает Kronen Zeitung, это массовое убийство в учебном учреждении стало самым большим в истории Австрии.

21-летний гражданин Австрии Артур А стрелял из пистолета и дробовика в двух классах и в нескольких коридорах. Своим оружием он владел законно, установили правоохранители, и до этого инцидента парень не фигурировал в уголовных преступлениях.

Некоторые сотрудники школы вместе с учениками забаррикадировалась в классах после того, как началась стрельба. Полицию первым вызвал сосед, услышав доносящиеся крики и выстрелы.

В конце стрелок покончил с собой в туалете. По информации СМИ, во время обыска дома у преступника была обнаружена записка. Вероятно, речь идет об акте мести – парень жаловался на буллинг, несправедливое отношение к себе и издевательства. Он бросил учебу в шестом классе.

В доме преступника также была самодельная бомба, но она оказалась неработоспособной. Своей матери стрелок отправил прощальное видео.

В дополнение к 11 погибшим, еще 12 человек получили ранения, девять из них – серьезные, в том числе один потерпевший по состоянию на вечер вторника находился в крайне критическом состоянии.

В Австрии объявлен трехдневный национальный траур, по всей стране приспущены флаги, а публичные празднования отменены или отложены.

Как писал OBOZ.UA:

– 7 июня в Колумбии произошло покушение на сенатора Мигеля Урибе, претендующего на участие в президентской гонке в следующем году. Злоумышленник дважды выстрелил в него на мероприятии в Боготе. Урибе госпитализировали в критическом состоянии.

– 11 мая в Мексике кандидата в мэры города Текистепек Есению Лару Гутьеррес застрелили во время предвыборного митинга. Кроме нее, погибли еще три человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!