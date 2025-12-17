В Балтийском море на судах 'теневого флота' России заметили вооруженных военных – SVT

Россия принимает меры для защиты судов своего теневого флота в Балтийском море. Москва вывела в определенные зоны Балтики свои военные корабли.

Также на самих танкерах присутствуют российские военнослужащие. Подробности сообщает шведское издание SVT.

По данным издания, в течение определенного времени россияне проводят в Балтийском море военную операцию, вероятно направленную на защиту российского теневого флота.

В Военно-морских силах Швеции заявили, что эта операция заключается в выводе государством-агрессором в Балтику своих военных кораблей, которые "патрулируют" в определенных зонах моря. Кроме того, на бортах танкеров "теневого флота" РФ присутствуют военнослужащие российской армии.

Пока в этих действиях Москвы шведские военные не видят непосредственной угрозы.

"Нет нужды волноваться по этому поводу, но мы хотим рассказать вам о том, что происходит на море", – отметил начальник операционного отдела ВМС Марко Петкович.

Ранее о том, что на танкерах "теневого флота" РФ присутствует российский военный персонал, заявляли в датской журналистской организации Danwatch, специализирующейся на расследованиях

"Шведские ВМС теперь подтверждают наличие аналогичной информации о вооруженных и одетых в военную форму сотрудников, которые, как считается, происходят из частных охранных компаний", – отметили в SVT.

Они также процитировали соответствующее заявление представителя ВМС Швеции.

"Мы видели и получили информацию о том, что на борту некоторых из этих судов теневого флота есть военнослужащие в форме", – отметил Петкович.

Кроме военных на борту танкеров российское присутствие усилено и в акватории Балтийского моря.

"Присутствие российского флота стало более постоянным и наблюдается в значительной части Балтийского моря. Российский флот периодически присутствует в различных узлах в Балтийском море, Финском заливе и, похоже, определенным образом действует там в поддержку этого теневого флота", – предположил Петкович.

Журналисты SVT со ссылкой на свои "военные источники" добавили, что российская военно-морская операция заключается в "достаточно постоянном присутствии" в нескольких конкретных зонах, расположенных вблизи судоходных путей. Поэтому Балтийский флот РФ сейчас преимущественно занимается "статическим морским наблюдением".

"Я не вижу никакого непосредственного риска в этом, у нас есть четкая картина ситуации, и я не думаю, что есть основания для какого-либо беспокойства", – говорит собеседник издания.

Заместитель начальника операционного отдела Береговой охраны Швеции Дэниел Стенлинг отметил, что в основном российские военные корабли замечают в "стратегических местах у побережья". А сообщения о военном персонале на танкерах он считает показателем важности "теневого флота" для РФ.

"Мы сами этого не видели, но знаем, что это очень важная деятельность для России, поэтому считаем, что были приняты различные меры безопасности", – заявил он.

В SVT напомнили, что российский теневой флот состоит из старых нефтяных танкеров, которые используются для обхода западных санкций против российской нефти: им сейчас осуществляется около 90% российского экспорта сырой нефти. Принадлежность судов порой сложно установить, они также часто не застрахованы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против теневого флота России. В санкционный список внесены 656 морских судов.

Тем временем западные СМИ писали, что президент США Дональд Трамп якобы разрешил Украине бить по теневому флоту России.

